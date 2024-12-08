أول تعليق من “مفتي سوريا” بعد سقوط نظام بشار الأسد (فيديو)

وجَّه مفتي سوريا أسامة عبد الكريم الرفاعي، اليوم الأحد، كلمة إلى الشعب بارك فيها التخلص من نظام بشار الأسد الذي فرّ من العاصمة دمشق في وقت مبكر من صباح الأحد.

وقال الرفاعي في كلمة مصوَّرة إن سوريا “كانت تحت حكم الاحتلال والظلم الطائفي والدولة الطائفية لهؤلاء المجرمين الذين حكموا بلادنا لأكثر من 54 سنة، ذقنا فيها ألوان العذاب والظلم والاستبداد”.

“اليوم يمحو آلامنا”

وأضاف الرفاعي “لكن فرج الله أكبر، وهذا اليوم يمحو آلامنا والشدائد والمآسي التي عانينا منها خلال نصف قرن من حكم آل الأسد”.

وحث الرفاعي أهل دمشق على “التعاون حتى ننجو من الفتن ما ظهر منها وما بطن، والمحافظة على دوائر الدولة التي هي ملك لكم”.

ضرورة الحفاظ على أملاك الدولة

وطالب الرفاعي بحماية الأملاك العامة والخاصة و”عدم السماح لأصحاب النفوس الضعيفة بأن يتعدوا على أموال الناس أو أموال الدولة”.

وشدَّد الرفاعي على أن “مؤسسات الدولة وممتلكاتها هي ملك للشعب، وعليه أن يقوم بحمايتها والمحافظة عليها”، مضيفًا “البلد بلدنا ولا تفرّطوا بالأمن فيها”.

وكان أحمد الشرع المُلقب “أبو محمد الجولاني”، زعيم هيئة تحرير الشام، قد دعا جميع فصائل المعارضة في دمشق إلى الامتناع عن الاقتراب من المؤسسات العامة.

وأكد عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن هذه المؤسسات ستظل تحت إشراف رئيس الوزراء السابق محمد غازي الجلالي حتى تسليمها رسميًّا، مشددًا على ضرورة منع إطلاق الرصاص في الهواء للحفاظ على النظام العام.