إسرائيل تعلن انهيار اتفاقية فصل القوات مع سوريا وتحتل مناطق حدودية (فيديو)

أعلنت إسرائيل انهيار اتفاقية فصل القوات مع سوريا لعام 1974، واحتلت منطقة جبل الشيخ والمنطقة العازلة بين البلدين، إثر سقوط نظام بشار الأسد، اليوم الأحد.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في كلمة مصورة قرب الحدود مع سوريا “تمت السيطرة على هذه المنطقة منذ نحو 50 عاما. وانهارت اتفاقية فصل القوات لعام 1974، وتخلى الجنود السوريون عن مواقعهم”.

واتفاقية فصل القوات (فض الاشتباك) تم توقيعها بين سوريا وإسرائيل في 31 مايو/أيار 1974، وأنهت حرب 6 أكتوبر/تشرين الأول 1973 وفترة استنزاف أعقبتها على الجبهة السورية.

وتقرر في الاتفاقية انسحاب إسرائيل من مناطق جبل الشيخ كافة التي احتلتها في الحرب، إضافة إلى مساحة نحو 25 كيلومترا مربعا تشمل محيط مدينة القنيطرة وغيرها من المناطق الصغيرة التي تم احتلالها في حرب 5 يونيو/حزيران 1967.

وهذه الاتفاقية تحدد الحدود الحالية بين سوريا وإسرائيل والترتيبات العسكرية المصاحبة لها، وتم إنشاء خطين فاصلين، الإسرائيلي (باللون الأزرق) والسوري (باللون الأحمر)، مع وجود منطقة عازلة بينهما.

وأضاف نتنياهو “لن نسمح لأي قوة معادية بالتموضع على حدودنا”، وذلك وفق ما جاء في هيئة البث الإسرائيلية (وهي مؤسسة رسمية).

ومنذ حرب 1967، تحتل إسرائيل نحو 1200 كيلومتر مربع من إجمالي مساحة هضبة الجولان السورية البالغة 1800 كيلومتر، ولا تتوفر معلومة بشأن مساحة المنطقة العازلة.

وتابع نتنياهو “جنبا إلى جنب مع وزير الدفاع يسرائيل كاتس، وبدعم كامل من المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر (الكابينت)، أصدرت، السبت، تعليماتي للجيش الإسرائيلي بالاستيلاء على المنطقة العازلة ومواقع السيطرة المجاورة لها.

ووفق صحيفة يديعوت أحرونوت، فإن جيش الاحتلال احتل منطقة جبل الشيخ (تسميها إسرائيل منطقة حرمون) من الناحية السورية، التي كانت تحت سيطرة نظام بشار الأسد.

وأضافت أن الكابينيت صادق، في وقت متأخر من مساء السبت، على قرار غزو منطقة جبل الشيخ السورية والمنطقة العازلة هناك.

وأوضحت الصحيفة، أن قرار احتلال المنطقة السورية جاء باقتراح من وزير الدفاع يسرائيل كاتس، بعد أنّ تبين أن نظام الأسد قد سقط.