“ماذا حدث؟”.. المعارضة السورية تحرر المعتقلين من سجن “فرع فلسطين” (فيديو)

أطلقت المعارضة السورية المسلحة، اليوم الأحد، مع دخولها دمشق، سراح جميع المعتقلين في جميع سجون العاصمة.

واقتحمت المعارضة سجن “فرع فلسطين” سيئ السمعة، وأفرجت عن جميع من كانوا معتقلين داخله.

وكشفت المشاهد عن لحظات استثنائية عاشها المعتقلون المحررون، الذين ركضوا في الشوارع فرحًا.

وقال أحد المفرج عنهم إنه معتقل منذ 10 سنوات، فيما تسائل آخر قائلًا “إيش اللي صار؟” وعند إعلامه بواقع الأمر، هلل وقفز فرحًا، وكان من بينهم معتقلون من مدن سورية شتى، كدير الزور والرقة.

أحد السجناء في فرع فلسطين الأمني: “مر 10 سنوات على زجي في السجن”.. خروج السجناء من أحد السجون في العاصمة السورية دمشق pic.twitter.com/WyURBOeNRC — AlJeebal – الجبال (@AlJeebalNews) December 8, 2024

وصباح اليوم، أفرجت المعارضة عن المعتقلين من سجن “صيدنايا” في دمشق، وتضمنت مشاهد متداولة لحظات مؤثرة لخروج النساء المحرَّرات وسط أجواء من الفرح والدموع.

وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، قد وثقت عدد المعتقلين في سجون سوريا منذ مارس/آذار 2011 وحتى أغسطس/آب 2024، بـ136 ألفًا و614 شخصًا، بينهم 3 آلاف و698 طفلًا، و8 آلاف و504 نساء.

يشار إلى أن سجون النظام السوري، التي كانت تُدار بإشراف مباشر من أجهزة المخابرات، تُعَد من أكثر السجون قسوة وسوء سمعة في العالم. وارتبطت هذه السجون بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان منذ حكم حزب البعث عام 1963، وتفاقمت هذه الانتهاكات بشكل ملحوظ منذ بداية الانتفاضة الشعبية في 2011.