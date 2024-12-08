اكتشاف نفق كبير تحت منزل ماهر الأسد.. وهذا ما عُثر عليه بداخله (فيديو)

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، مشاهد لشبكة أنفاق تحت قصر ماهر الأسد، شقيق الرئيس السوري السابق بشار.

وعبر سلسلة طويلة من الأدراج، وثق أحد المقاتلين من المعارضة، الأنفاق الواسعة تحت بيت ماهر الأسد، والتي احتوت على سكة للعربات.

وكشفت المشاهد عن وجود خزانة كبيرة مغلقة، وغرف واسعة إحداها مليئة بعبوات مسدسات لكنها كانت فارغة، بالإضافة لمطبخ وغرفة للمعيشة.

وكان ماهر يشغل مناصب عدة، إذ كان قائد الحرس الجمهوري والفرقة الرابعة في الجيش، وعضو اللجنة المركزية للفرع الإقليمي السوري لحزب البعث، ويوصف بأنه الأكثر قسوة في عائلة الأسد.

وفجر الأحد، دخلت فصائل المعارضة السورية المسلحة العاصمة دمشق وسيطرت عليها، مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عامًا من حكم نظام حزب البعث و53 عامًا من حكم عائلة الأسد.