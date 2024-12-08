الأسد في موسكو.. وروسيا تمنحه حق اللجوء لـ”أسباب إنسانية”

نقلت وكالات أنباء روسية عن مصادر في الكرملين، اليوم الأحد، أن رئيس النظام السوري السابق بشار الأسد وصل إلى العاصمة الروسية موسكو.

ونقلت الوكالات عن المصدر الذي لم تذكر اسمه قوله: “وصل الرئيس السوري الأسد إلى موسكو. ومنحته روسيا (هو وعائلته) حق اللجوء لأسباب إنسانية”.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن الأسد “قرر ترك منصب الرئاسة وغادر البلاد وأصدر تعليماته بنقل السلطة بطريقة سلمية”.

ولم يتحدث الأسد أو يظهر علنًا ​​منذ بدأت قوات المعارضة هجومها السريع والواسع، الذي تمكنت خلاله من السيطرة على مدينة حلب، في الشمال، ثم حماة وحمص قبل أن تسيطر على العاصمة دمشق.

ولم يصدر أي إعلان رسمي بشأن مكان وجود أسماء زوجة الأسد أو أبنائهما، وقد درس أكبرهم في روسيا لفترة طويلة وحصل على شهادة من جامعة في موسكو العام الماضي.