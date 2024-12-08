الجولاني يوجه رسالة إلى الشعب السوري والأمة العربية من داخل الجامع الأموي (فيديو)

تداول ناشطون سوريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، مقطعًا مصورًا، يُظهر وصول القائد في إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع (الجولاني) إلى الجامع الأموي في العاصمة السورية دمشق، وسط حشد من أنصاره.

وقال الشرع -في كلمة من ساحة الجامع الأموي بدمشق- إن الرئيس المخلوع بشار الأسد “نشر الطائفية والفساد في البلاد وتركها مزرعة للأطماع الإيرانية، واليوم سوريا للسوريين جميعًا”.

وأضاف أن “النصر الذي تحقق بإسقاط النظام هو نصر لكل السوريين وللمنطقة بأكلمها”.

وتابع “هذا النصر تحقق بعذابات الناس الذين مكثوا في السجون”.

ودعا الجولاني في نهاية كلمته إلى تأدية الصلاة والجلوس في خشوع والدعاء والابتهال إلى الله شكرًا على ما تحقق.

وفي وقت سابق اليوم، أذاع التلفزيون السوري بيانًا من الشرع موجها للسوريين، بعد إسقاط نظام الأسد والسيطرة على العاصمة دمشق، قال فيه إن المستقبل لهم، وأكد أن المعارضة السورية لن تتراجع، وستواصل الطريق الذي بدأته في عام 2011.

وفجر الأحد، دخلت فصائل المعارضة السورية المسلحة العاصمة دمشق وسيطرت عليها، مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عامًا من حكم نظام حزب البعث و53 عامًا من حكم عائلة الأسد.