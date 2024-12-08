الجيش الوطني السوري يسيطر على منبج بعد اشتباكات مع قوات سوريا الديمقراطية (فيديو)
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8/12/2024-|آخر تحديث: 8/12/202410:57 PM (بتوقيت مكة المكرمة)
أعلن الجيش الوطني السوري في إطار عملية “فجر الحرية”، اليوم الأحد، سيطرته على مدينة منبج شمال غربي سوريا.
واشتبك الجيش الوطني السوري مع قوات سوريا الديمقراطية التي كانت تسيطر على المدينة.
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وبثت غرفة عمليات فجر الحرية مشاهد لمقاتلين من داخل المدينة يعلنون الانتصار والسيطرة على المدينة التي تقع شرقي حلب.
ونشرت الغرفة في وقت لاحق مشاهد لانتشار قواتها داخل المدينة، وسط استقبال حافل من الأهالي والسكان.
كما بثت الغرفة مشاهد قالت إنها لعمليات الاستهداف الجوي التي نفذتها وحدات “سرايا العقاب” التابعة للجيش، ضد قوات سوريا الديمقراطية في مدينة منبج.
وجاءت السيطرة على مدينة منبج، بالتزامن مع سيطرة فصائل المعارضة السورية ضمن إدارة العمليات العسكرية على العاصمة دمشق، وفرار الرئيس السابق بشار الأسد وسقوط نظامه.
المصدر : الجزيرة مباشر