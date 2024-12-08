“الشعب بكل أطيافه سعيد”.. سوريون يحتفلون في دمشق بعد سقوط نظام بشار الأسد (فيديو)

شهدت شوارع وميادين العاصمة السورية دمشق مشاهد فرح عارمة من المواطنين عقب إعلان سقوط نظام بشار الأسد.

وخرجت أعداد كبيرة من السوريين إلى الشوارع للاحتفال بسقوط النظام.

وقال أحد السوريين من ساحة الأمويين وسط العاصمة دمشق إنهم يشعرون بفرحة عارمة، ولم يتوقعوا رحيل النظام، مضيفًا أن رحيل النظام كان مفاجأة للجميع.

وقال سوري آخر إنه كان معتقلًا سابقًا في سجون نظام الأسد، وكان ينتظر هذه اللحظة منذ زمن طويل.

ومن بين المحتفلين، أعربت سورية من مدينة حماة عن فرحتها الشديدة، ودعت جميع السوريين خارج البلاد إلى العودة، قائلة: “ارجعوا يا شباب أرضكم ناطرتكن”.