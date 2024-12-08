المعارضة السورية: مفاجآت غير متوقعة للنظام في دمشق خلال ساعات (فيديو)

كشف عضو إدارة الشؤون السياسية في المعارضة السورية إياد الهزاع، السبت، عن تحضير “مفاجآت” للنظام في دمشق خلال ساعات.

وأكد الهزاع خلال حوار مع برنامج المسائية على الجزيرة مباشر أن تسع محافظات سورية “باتت تتنفس الحرية بعد معاناة طويلة من القمع والاضطهاد تحت حكم نظام الأسد”.

وردا على مخاوف من احتمال لجوء النظام لاستخدام الأسلحة الكيماوية، أوضح الهزاع أن المعارضة لا تنوي استخدام الأسلحة الكيماوية أو أي أسلحة دمار شامل تحت أي ظرف.

وشدد على التزام المعارضة بالقانون الدولي فيما يتعلق بالأسلحة المحظورة، موضحا أن التقارير الأخيرة التي تشير إلى عكس ذلك تستند إلى تكهنات وتفتقر إلى الأساس الواقعي.

وأعرب الهزاع عن أمله في القبض على الأسد قبل مغادرته سوريا لمواجهة العدالة. وأضاف أن هدف المعارضة الحالي هو تحقيق نصر حاسم ضد نظام الأسد وإقامة نظام حكم عادل.

وفصّل تقدم المعارضة الأخير، والسيطرة على محافظات درعا والقنيطرة والسويداء، وأشار إلى العمليات الجارية في محافظة حمص، وهي منطقة ذات أهمية استراتيجية تربط بين محافظات سورية حيوية، وتعتبر بوابة دمشق.

وأشار الهزاع إلى نجاح المعارضة المسلحة مؤخرا في السيطرة على قاعدة الكتيبة الهندسية الاستراتيجية قرب حمص، والتي تعد موقعا دفاعيا رئيسيا للنظام. وأضاف أن قوات المعارضة تخوض حاليا عمليات مكثفة في ريف حمص الشمالي.

وشهدت سوريا تطورات عسكرية متسارعة خلال الأيام الماضية، ففي 27 نوفمبر/تشرين الثاني، اندلعت اشتباكات بين قوات النظام وفصائل المعارضة في ريف حلب الغربي.

وتمكنت فصائل المعارضة من السيطرة على مدينة حلب ومحافظة إدلب بالكامل في 30 نوفمبر/تشرين الثاني. وفي الأيام التالية، استطاعت هذه الفصائل طرد قوات النظام من محافظة حماة، والتقدم في حمص الاستراتيجية.

وسيطرت المعارضة على مركز محافظة درعا الحدودية مع الأردن، ومدينة السويداء ذات الغالبية الدرزية جنوبي البلاد.