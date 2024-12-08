المعارضة تنهي كابوس “صيدنايا”.. لحظة إطلاق سراح المعتقلات من سجون الأسد (شاهد)

تداولت منصات التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة، تُظهر لحظة إطلاق سراح مجموعة من المعتقلات في أحد سجون النظام السوري، بعد سيطرة قوات المعارضة على العاصمة دمشق.

وأظهرت اللقطات، التي قال متداولوها إنها من سجن صيدنايا في دمشق، مشاهد مؤثرة لخروج النساء المحرَّرات وسط أجواء من الفرح والدموع.

وأفادت مصادر ميدانية للجزيرة مباشر بأن عملية “التحرير” جاءت عقب اقتحام مقار أمنية وسجون في البلاد، مما أسفر عن إطلاق سراح العديد من المعتقلين والمعتقلات.

خروج معتقلي سجن صيدنايا بريف دمشق#فيديو pic.twitter.com/lajSQ8NSi0 — الجزيرة سوريا (@AJA_Syria) December 8, 2024

ويقع هذا السجن قرب دير صيدنايا على بُعد 30 كيلومترًا شمال العاصمة السورية، وهو أحد أكثر السجون العسكرية السورية تحصينًا، ويُطلَق عليه “المسلخ البشري” بسبب التعذيب والحرمان والازدحام داخله، ولُقب “السجن الأحمر” نتيجة الأحداث الدامية التي شهدها خلال عام 2008.

يشار إلى أن سجون النظام السوري، التي كانت تُدار بإشراف مباشر من أجهزة المخابرات، تُعَد من أكثر السجون قسوة وسوء سمعة في العالم. وارتبطت هذه السجون بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان منذ حكم حزب البعث عام 1963، وتفاقمت هذه الانتهاكات بشكل ملحوظ منذ بداية الانتفاضة الشعبية في 2011.