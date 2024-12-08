انفجارات وحرائق في المربع الأمني بدمشق (فيديو)

رصدت قناة الجزيرة مباشر، اليوم الأحد، اندلاع حرائق كبيرة في “المربع الأمني” بالعاصمة السورية دمشق، عقب وقوع انفجار ضخم.

وأظهرت الصور اشتعال النيران في أحد المباني، وارتفع عمود من الدخان الأسود الكثيف فوق المكان.

ويمتد المربع الأمني بين ساحة الأمويين وصولًا إلى كفر سوسة، جنوب غربي دمشق.

ويوجد في المنطقة عدد من مقرات الأجهزة العسكرية والأمنية، مثل إدارة المخابرات العامة وفرع الأمن العسكري وقسم المعلومات وقسم التحقيق.

كما يضم مبنى لرئاسة الأركان ومباني تخص قيادة الجيش، بالإضافة إلى إدارة الجمارك العامة.

ولم يُعرف على الفور سبب الحريق أو الانفجار. وتعرضت عدة أماكن في دمشق لغارات جوية خلال يوم الأحد.

لكن هيئة البث الإسرائيلية الرسمية نقلت تقارير تفيد أن إسرائيل أغارت على جميع المطارات العسكرية في دمشق.

كما نقلت وكالة رويترز عن “مصدرين أمنيين إقليميين” أن إسرائيل نفذت ثلاث غارات جوية على مجمع أمني كبير في منطقة كفر سوسة بالعاصمة السورية، إلى جانب مركز أبحاث سبق أن قالت إسرائيل إن علماء إيرانيين يطورون فيه صواريخ.