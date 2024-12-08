بعد سقوط الأسد.. إسرائيل تعلن سوريا جبهة قتال رابعة (فيديو)

قال هرتسي هاليفي رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن الجيش بات يقاتل على 4 جبهات.

وأضاف هاليفي في كلمة متلفزة بثتها هيئة البث الإسرائيلية (رسمية)، معلنًا إضافة الجبهة السورية إلى الجبهات في قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان.

وتابع “اعتبارًا من ليلة أمس، نحن نقاتل في 4 ساحات. حيث تخوض القوات البرية القتال ضد الإرهاب في الضفة الغربية، وفي غزة، وفي لبنان، والليلة الماضية أدخلنا القوات إلى الأراضي السورية أيضًا”.

بدورها، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول سياسي قوله إن رئيس أركان الجيش أخطأ عندما ذكر سوريا كإحدى جبهات القتال.

وأشار إلى أن تعليقات رئيس الأركان قد تكون لها تداعيات سياسية، وكان من الأفضل صياغتها بطريقة تتماشى مع القرارات المتخذة في اجتماع المجلس.

وفي وقت سابق، أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعليمات للجيش بالاستيلاء على المنطقة العازلة مع سوريا والمواقع القيادية المجاورة لها، معلنًا انهيار اتفاق “فض الاشتباك” لعام 1974 نتيجة تخلي جنود جيش النظام السوري السابق عن مواقعهم.

وقال نتنياهو إن إسرائيل لن تسمح لأي قوة معادية بأن تستقر على حدودها، وأضاف من موقع قرب الحدود السورية “نظام الأسد كان الحلقة المركزية في محور الشر الإيراني، وقد سقط، وسقوطه كان نتيجة الضربات الإسرائيلية لإيران وحزب الله، داعميه الأساسيين”.

وأشار إلى أن سقوط نظام الأسد يخلق فرصا جديدة ومهمة جدا لإسرائيل، لكن الأمر ليس خاليا من المخاطر.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلًا عن مصدر عسكري إن السيطرة على المنطقة العازلة في جبل الشيخ بسوريا “عملية مؤقتة”، عقب تهديد سيطرة الفصائل المعارضة على البلاد، وفق وصفه.

وأضافت أن إسرائيل تستعد لهجمات متواصلة في سوريا لأيام عدة لمنع وصول أسلحة استراتيجية لفصائل المعارضة.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن قوات وحدة شيلداغ سيطرت على منطقة جبل الشيخ السورية دون مقاومة، في حين قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن مجلس الوزراء قرر احتلال منطقة جبل الشيخ السورية وإنشاء منطقة عازلة.

وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي سيكون القوة التنفيذية في المنطقة العازلة على الحدود مع سوريا.