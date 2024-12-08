بعد سقوط الأسد.. غارات جوية إسرائيلية على القواعد والمطارات العسكرية في دمشق (فيديو)

نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي 3 غارات جوية على مجمع أمني كبير في منطقة كفر سوسة بالعاصمة السورية، إلى جانب مركز أبحاث سبق أن زعمت إسرائيل أن علماء إيرانيين يطورون فيه صواريخ.

وشنت طائرات حربية إسرائيلية غارات على منطقة مطار المزة العسكري، جنوب غرب العاصمة.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر بنجاة طاقم القناة من الموت جراء القصف الكثيف على المطار أثناء التغطية للأحداث هناك.

وأظهرت مقاطع مصورة حجم الدمار الهائل الذي لحق بالقاعدة العسكرية التي تضم مباني وآليات وأسلحة مختلفة، تتبع الفرقة الرابعة بالجيش السوري.

وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) أن الجيش الإسرائيلي قصف مستودعات ذخيرة في قواعد عسكرية جنوبي سوريا، وأنه تمت مهاجمة كافة المطارات العسكرية في دمشق.

كما قصف الطيران الحربي الإسرائيلي قاعدة خلخلة الجوية جنوبي سوريا والتي أخلاها الجيش ليلا.

وأفادت مصادر أمنية بأن 6 ضربات على الأقل أصابت القاعدة الجوية الرئيسية الواقعة شمالي مدينة السويداء وتضم مخزونا كبيرا من الصواريخ والقذائف التي تركتها القوات السورية وراءها.

واندلعت حرائق ضخمة، مساء الأحد، في مباني مقرات أمنية في دمشق، وتصاعدت النيران من منطقة المربع الأمني في دمشق والتي تضم مقرات أمنية منها المخابرات العسكرية.

وبوقت سابق اليوم، أنذر جيش الاحتلال سكان 5 بلدات في جنوب سوريا بالبقاء داخل منازلهم، بداعي أنه سيقوم بنشاط في المنطقة، عقب احتلاله منطقة جبل الشيخ، والمنطقة العازلة بين البلدين، وقصفه ما اعتبره مستودعات أسلحة بمطار دمشق وفي الجنوب.

وقال متحدث الجيش أفيخاي أدرعي، عبر منصة إكس “تحذير عاجل إلى السكان في جنوب سوريا في القرى والبلدات التالية: أوفانية، القنيطرة، الحميدية، الصمدانية الغربية، القحطانية، القتال داخل منطقتكم يجبر الجيش على التحرك”.

وتابع البيان “عليكم البقاء في منازلكم وعدم الخروج حتى إشعار آخر”.