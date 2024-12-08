تكبيرات “النصر” في حمص.. المعارضة تصلي الفجر بجامع خالد بن الوليد وسط فرحة الأهالي (شاهد)

في مشهد مؤثر خلال صلاة الفجر في جامع خالد بن الوليد بحي الخالدية بمدينة حمص وسط سوريا، عمّت الفرحة جموع المصلين عقب إعلان سيطرة قوات المعارضة السورية على الحي بالكامل.

وأظهرت لقطات خاصة بثتها “الجزيرة مباشر” مظاهر الابتهاج والتكبير داخل المسجد الذي يُعَد رمزًا تاريخيًّا للمدينة.

وأفادت مصادر ميدانية بأن المعارضة تمكنت من تحقيق هذا الانتصار بعد معارك عنيفة استمرت لأيام، استطاعت خلالها كسر الحصار المفروض على الحي من قِبل قوات النظام.

وعمّت الفرحة أحياء مدينة حمص لا سيما حي الخالدية، عقب إعلان قوات المعارضة السورية سيطرتها على المنطقة بالكامل. ويُعَد تحرير حي الخالدية إنجازًا استراتيجيًّا، لأنه يفتح الطريق أمام المعارضة لتوسيع نطاق سيطرتها في محافظة حمص.

وشهدت الشوارع المحيطة بالجامع تجمعات شعبية احتفالية، حيث خرج الأهالي يهتفون للحرية ولانتصار المعارضة، وسط أجواء من الحماس والتفاؤل بمستقبل جديد للمدينة.

وبسطت قوى المعارضة السورية سيطرتها على مركز مدينة حمص وسط البلاد، إثر اشتباكات هي الأعنف منذ تصاعد المواجهات مع جيش النظام في 27 من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.