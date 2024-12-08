جيروزاليم بوست تكشف: إلى أين هرب بشار الأسد؟

نقلت صحيفة (جيروزاليم بوست) عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن بشار الأسد هرب من العاصمة السورية دمشق الأحد إلى القاعدة العسكرية لروسيا على الساحل السوري.

وأشار المسؤول الإسرائيلي إلى أن الأسد ربما ينتقل بعدها إلى موسكو، لكن لم يتم تأكيد مغادرته سوريا حتى الآن.

كما نقلت الصحيفة الإسرائيلية قول مسؤول أمريكي كبير إن الأسد غادر دمشق “ونعتقد أنه يخطط للسفر إلى روسيا”.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب كتب على منصة “تروث سوشيال” التي يمتلكها، الأحد، قائلًا “انتهى الأسد وهرب من بلده. لم تعد روسيا بقيادة فلاديمير بوتين مهتمة بحمايته”.

وكانت وكالة رويترز قد نقلت عن مصدرين سوريين أن الأسد فر من دمشق الأحد إلى جهة غير معلومة.

“مجرد تفاصيل في التاريخ”

وذكرت صحيفة الغارديان البريطانية، الأحد، أن أنور قرقاش، المستشار السياسي لرئيس دولة الإمارات، رفض الإجابة عن سؤال بشأن ما إذا كان الأسد قد توجه إلى بلاده.

ونقلت الغارديان عن قرقاش قوله للصحفيين في المنامة عاصمة البحرين الأحد “عندما يسأل الناس: أين بشار الأسد؟ أقول: حين تنظر إلى الأمر تجد أنه في نهاية المطاف مجرد تفاصيل في التاريخ”.

وأشارت الغارديان إلى أن الأسد تمكّن لمدة 14 عامًا من البقاء في السلطة، بعد اندلاع الثورة ضد نظامه في عام 2011، بمساندة روسيا وإيران، لكنه ظل يحكم دولة ممزّقة.

وكانت نهاية نظامه مع الهجوم الذي شنته فصائل المعارضة في شمال سوريا، بقيادة هيئة تحرير الشام، في 27 من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وأسفر عن سقوط مدينة حلب، ثم توالى سقوط المدن السورية الكبرى في أيدي قوات المعارضة حتى دخلت دمشق.

ونقلت الغارديان عن مؤيد هوكان، وهو محلل سياسي سوري يقيم في المنفى، قوله “قبل أشهر قليلة كنا نظن أن هذا اليوم (سقوط الأسد) لن يأتي أبدًا”.

وأضاف “في كل مرة، كنت أقول لنفسي إن نظام الأسد قد سقط، وما زلت لا أستطيع أن أصدّق ذلك حقًّا”.