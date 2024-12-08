سجدة النصر.. لحظة وصول “الجولاني” إلى دمشق عقب إسقاط نظام الأسد (شاهد)

وصل أحمد الشرع، المُلقب “أبو محمد الجولاني”، قائد غرفة عمليات المعارضة السورية المسلحة، إلى دمشق عقب إعلان سيطرة المعارضة السورية على العاصمة فجر اليوم الأحد وسقوط نظام بشار الأسد.

وفي مشهد مؤثر، سجد الشرع لله شكرًا فور وصوله، في لحظة تعكس الفرح بالنصر الذي تحقق بعد سنوات طويلة من الصراع.

وأفادت مصادر ميدانية للجزيرة مباشر بأن الشرع وصل إلى دمشق في إطار جولة ميدانية مع قادة المعارضة لتفقد الأوضاع في المدينة بعد سيطرتهم عليها. يُذكر أن الشرع أدى دورًا بارزًا في قيادة العمليات العسكرية التي أسفرت عن انهيار النظام السوري في العاصمة.

ويأتي ذلك مع التحولات الكبرى التي تشهدها سوريا، حيث باتت المعارضة تسيطر على معظم المؤسسات والمناطق الرئيسية في البلاد، وسط احتفالات شعبية واسعة.

نهاية عهد البعث والأسد

وفجر اليوم الأحد، دخلت قوات المعارضة السورية العاصمة دمشق، معلنة سيطرتها الكاملة عليها، بعد انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع. وبهذا الحدث التاريخي، طُويت صفحة 61 عامًا من حكم نظام حزب البعث و53 عامًا من سيطرة عائلة الأسد على سوريا.

وجاء هذا التقدم في أعقاب معارك شرسة بدأت في 27 من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عندما اشتبكت المعارضة المسلحة مع قوات النظام في الريف الغربي لمحافظة حلب، حيث تمكنت المعارضة من تحقيق سلسلة انتصارات، شملت السيطرة على مدينة حلب ومحافظة إدلب كلها.

وتوالت الانتصارات خلال الأيام التالية، حيث بسطت المعارضة سيطرتها على مدن حماة ودرعا والسويداء وحمص، وصولًا إلى العاصمة دمشق، في تحوُّل جذري يُنهي عقودًا من هيمنة النظام السوري.