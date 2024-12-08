“سقفة يا أهل الديرة لقناة الجزيرة”.. لبناني يغنّي وسط المحتفلين بـ”تحرير” سوريا (شاهد)

أثناء احتفالات شعبية في منطقة سهل عكار اللبنانية “بتحرير” سوريا وسقوط نظام بشار، انتهز أحد المواطنين الفرصة وقام بالغناء لقناة الجزيرة.

وردد المواطن “سقفة يا أهل الديرة لقناة الجزيرة، ولسوريا آمنة تحت شمس الحرية، سقفة يا أهل الديرة لقناة الجزيرة”.

تأتي هذه الاحتفالات التي شهدتها العديد من المدن والعواصم العربية والدولية، بمشاركة مئات الآلاف من اللاجئين السوريين حول العالم، بعد إعلان قوات المعارضة السورية دخولها العاصمة دمشق، وهروب بشار الأسد وسقوط النظام.

كما أعلن الائتلاف الوطني لقوى المعارضة السورية، اليوم الأحد، 8 من ديسمبر/ كانون الأول، من كل عام عيدا وطنيًا سوريًا.

يأتي هذا وسط دعوات، من إدارة العمليات العسكرية التي قادت عملية ردع العدوان، بالتوازي مع عملية فجر الحرية، لكل المغتربين السوريين في العالم بالعودة إلى سوريا الجديدة، بعد “تحريرها”.