“سوريا الحرة تنتظركم”.. المعارضة تخاطب المهجّرين وإعلان “8 ديسمبر” عيدا وطنيا للبلاد

أعلن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية اليوم الأحد تاريخ الثامن من ديسمبر/كانون الأول من كل عام “عيدا وطنيا لسوريا”، عقب السيطرة على دمشق فجرًا وإسقاط نظام بشار الأسد.

وقال الائتلاف، في بيان نشره على حسابه الرسمي على منصة إكس “نهنئ الشعب السوري العظيم وجميع أبنائه وبناته بتحرير سوريا من نظام الأسد المجرم، بعد 14 عاما من النضال السلمي والمسلح، من الصيحات والرصاصات، من أجل الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة والعيش الآمن والكريم”.

وأضاف “نعلن تاريخ الثامن ديسمبر/ كانون الأول من كل عام عيدا وطنيا لسوريا، لأنه يوم انتصار الشهداء والضحايا، يوم انتصار المعتقلين والمهجرين والمظلومين، يوم انتصار الحق والعدالة على الإجرام والظلم”.

“كسرت عقودا من الاستبداد”

وأشار إلى أن “الثورة السورية العظيمة كسرت عقودا من الاستبداد والقمع، وخلقت ميلادا جديدا لسورية العظيمة، وانتقلت اليوم من مرحلة النضال لإسقاط نظام الأسد إلى النضال من أجل بناء سوريا بناء سويا يليق بتضحيات شعبها”.

بيان صحفي

الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية

دائرة الإعلام والاتصال

8 كانون الأول 2024 بيان انتصار الشعب السوري وإسقاط نظام الأسد يهنئ الائتلاف الوطني السوري الشعب السوري العظيم جميع أبنائه وبناته بتحرير سورية من نظام الأسد المجرم، بعد 14 عاماً من النضال السلمي… pic.twitter.com/qDPiaRzynS — الائتلاف الوطني السوري (@SyrianCoalition) December 8, 2024

وتابع الائتلاف “نهيب بشعبنا في كافة المحافظات السورية أن يحرص أشد الحرص على الممتلكات العامة والمباني والمنشآت باختلافها، فهي ملك للشعب وليست لنظام بشار الأسد الإرهابي”.

وأكد الائتلاف الوطني “للمجتمع الدولي استمرار عمله من أجل إتمام انتقال السلطة إلى هيئة حكم انتقالية ذات سلطات تنفيذية كاملة، للوصول إلى سوريا حرة ديمقراطية تعددية”.

كما أكّد حرصه على “سلامة الدول المجاورة وأمنها وعدم تدخل السوريين بدول الجوار، كما يتطلع لبناء الشراكات الاستراتيجية مع دول المنطقة والعالم بهدف بناء سوريا من جديد، لكل أبنائها بمختلف أعراقهم وأديانهم ومذاهبهم”.

“سوريا الحرة تنتظركم”

في السياق نفسه، دعت إدارة العمليات العسكرية التابعة للمعارضة المسلحة، كل المهجّرين في كافة أنحاء العالم للعودة إلى سوريا.

ونشر القائد العسكري حسن عبد الغني، والمتحدث العسكري لإدارة العمليات العسكرية، على حسابه على منصة إكس “إلى المهجرين في كافة أنحاء العالم، سوريا الحرة تنتظركم”.