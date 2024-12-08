إسقاط رموز النظام.. لحظة تحطيم تماثيل حافظ الأسد في قلب المدن السورية (شاهد)

في مشهد رمزي يعكس التحولات الدرامية الأخيرة في الساحة السورية، أقدم محتجون في مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا على تحطيم تمثال الرئيس الراحل حافظ الأسد، بعد إعلان المعارضة المسلحة السيطرة الكاملة على العاصمة وإسقاط نظام بشار.

وظهر المحتجون وهم يهتفون بشعارات تدعو إلى الحرية والوحدة الوطنية وسط أجواء من الحماس والفرحة.

كما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تُظهر لحظة إسقاط تمثال آخر للرئيس السوري الراحل في بلدة عرب الشاطئ بريف طرطوس، بينما تجمَّع العشرات من المحتجين حول التمثال قبل إسقاطه وسط هتافات منددة بالنظام وداعية إلى الحرية.

وفي مشهد مشابه، تداولت المنصات لحظة إسقاط تمثال حافظ الأسد في دير الزور جنوبي البلاد، وسط تكبيرات المواطنين وهتافاتهم.

وتكرر مشهد إسقاط تمثال حافظ الأسد في اللاذقية شمال غربي سوريا.

يأتي هذا في وقت تشهد فيه البلاد انهيارات متسارعة للنظام السوري، مع تقدُّم المعارضة في مناطق عدة، أبرزها العاصمة دمشق. ويُعَد هذا التحرك في القامشلي إشارة واضحة على امتداد موجة الغضب الشعبي ضد النظام إلى مختلف المدن السورية.

وفجر اليوم الأحد، انهار الحكم الدموي لحزب البعث العربي الاشتراكي الذي تولى السلطة في سوريا عام 1963، والذي دام 61 عامًا، مع فقدان نظام بشار الأسد السيطرة على العاصمة دمشق ودخولها في قبضة المعارضة المسلحة.