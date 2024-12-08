احتفالات تعم دمشق.. لحظة دخول المعارضة قلب العاصمة والسيطرة على القصر الجمهوري (شاهد)

في تطور مفاجئ، دخلت قوات المعارضة السورية وسط العاصمة دمشق، فجر اليوم الأحد، وتمكنت من السيطرة على مواقع استراتيجية، بما في ذلك القصر الجمهوري.

وأفادت مصادر ميدانية، للجزيرة مباشر، بأن مقاتلين من المعارضة أطلقوا الرصاص داخل القصر الجمهوري، في مؤشر واضح على انهيار سيطرة النظام على العاصمة.

وأظهرت لقطات متداولة اقتحام مواطنين قصر بشار الأسد في العاصمة السورية، كما خرج المدنيون للاحتفال في أحياء دمشق.

وكانت إدارة العمليات العسكرية التابعة للمعارضة المسلحة قد أعلنت فجرًا “تحرير العاصمة بالكامل”، وأذاعت غرفة عمليات فتح دمشق “بيان النصر” من داخل التلفزيون السوري بعد سيطرة المعارضة عليه.

يأتي هذا بعد سلسلة انتصارات ميدانية سريعة حققتها المعارضة في الأيام الماضية، وسط تقارير عن انسحاب قوات النظام بشكل متسارع من مواقع عدة.

في غضون ذلك، لم تصدر أي تصريحات رسمية من النظام السوري بشأن هذه التطورات، بينما تتزايد التساؤلات عن مصير رئيس النظام بشار الأسد الذي تواردت أنباء عن مغادرته العاصمة.