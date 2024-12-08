شيخ قرّاء الشام يوجه رسالة مؤثرة إلى الشعب السوري بعد “فتح” دمشق (فيديو)

وجَّه الشيخ محمد كريم راجح، شيخ قراء الشام، كلمة إلى الشعب السوري بمناسبة “فتح مدينة دمشق وتحريرها” من نظام بشار الأسد فجر اليوم الأحد.

وقال الشيخ راجح في كلمة مصوَّرة “السلام عليكم أيها الشعب السوري المكافح المجاهد، الذي لا يسكت على ظلم الظالم، مهما طال به الزمن”.

وأضاف “أنا شاهدت فرنسا عندما خرجت من سوريا مطرودة مهزومة، لم تكن فرحة الشعب السوري اليوم بأشد من فرحتهم في هذه الأذهان، إذ استطاعوا أن يزيحوا آل الأسد الذين جثموا على جسمهم طيلة سنين طويلة، فالحمد لله الذي خلصنا من آل الأسد ومن كل أوضاعهم وكل أحوالهم”.

“شاء لنا أن نتحرر”

وقال الشيخ “الله عز وجل شاء لنا أن نتحرر وأن نتخلص من هؤلاء الذين أرادوا أن يكونوا أبدًا على صدورنا وعلى قلوبنا وعلى أجسامنا، وأن يحتلوا هذه البلاد احتلالًا كأنهم أصحابها، وهم بعيدون جدًّا عنهم”.

وهنأ الشيخ الجميع بهذه المناسبة، خاتمًا بقوله “لذلك، أيها الإخوة الأكارم، أهنئ الشعب السوري، بل أهنئ العالم العربي، بل أهني العالم كله بهذا النصر الذي انتصرناه على هذه الطغمة الفاسدة الضالة، التي كانت تعبث بهذا البلد عبثًا لا يعلمه إلا رب العالمين والشعب الذي ذاق مراراته”.

وانهار، فجر اليوم الأحد، حكم حزب البعث العربي الاشتراكي الذي هيمن على سوريا منذ عام 1963، وذلك بعد فقدان نظام بشار الأسد السيطرة على العاصمة دمشق التي باتت تحت سيطرة المعارضة المسلحة.