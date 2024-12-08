علم الثورة السورية يرفرف في إسطنبول والتكبيرات تعم جامع الفاتح احتفالا بسقوط نظام الأسد (شاهد)

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة، تُظهر مجموعة من السوريين وهم يدخلون مقر السفارة السورية في إسطنبول، ويقومون بإنزال علم النظام السوري ورفع علم الثورة.

وأظهرت اللقطات تجمعًا كبيرًا أمام مبنى السفارة، حيث تمكن المتظاهرون من الدخول ورفع علم الثورة السورية على المبنى، في مشهد يعكس رمزية رفض النظام السوري ودعم التغيير.

تكبيرات داخل جامع الفاتح

وفي مشهد آخر يعكس فرحة السوريين في الخارج، علت أصوات التكبيرات داخل جامع الفاتح في مدينة إسطنبول التركية، عقب إعلان سقوط بشار الأسد وانهيار نظامه في سوريا.

وأظهرت مقاطع مصورة تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي لحظات مؤثرة، حيث تجمَّع المصلون مرددين هتافات وتكبيرات فرح، معبّرين عن سعادتهم بانتهاء حقبة من القمع والاستبداد.

ويأتي هذا التحرك بعد التطورات الأخيرة في سوريا، التي شهدت سقوط النظام في العاصمة دمشق، وسيطرة المعارضة على العديد من المناطق. وأكد الناشطون أن هذه الخطوة جاءت تعبيرًا عن تضامنهم مع الأحداث الجارية على الأرض ودعمًا لسوريا الحرة.

ومع بزوغ فجر اليوم الأحد، طُويت صفحة استمرت 61 عامًا من حكم نظام البعث الدموي و53 عامًا من هيمنة عائلة الأسد على سوريا.

وفي مشهد غير مسبوق، شهدت شوارع العاصمة دمشق خروجًا حاشدًا للمواطنين احتفالًا بانهيار النظام، بينما بدأت قوات الأسد بالانسحاب من المؤسسات العامة والشوارع. وعلى الجانب الآخر، أحكمت المعارضة المسلحة سيطرتها على وسط المدينة، معلنة نهاية قبضة النظام وفقدانه السيطرة الكاملة على العاصمة.