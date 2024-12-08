“قصر الشعب بيد الشعب”.. الجزيرة مباشر في قلب المقر الرئاسي بدمشق بعد سقوط بشار (شاهد)

بثت الجزيرة مباشر لقطات حصرية ومباشرة من داخل قصر الشعب الرئاسي في دمشق، عقب سيطرة قوات المعارضة السورية على العاصمة وسقوط نظام بشار الأسد.

وأظهرت المشاهد أروقة القصر وهي خالية من الحراسة، بينما تجول المواطنون في المبنى، مستعرضين حجم التغيير التاريخي الذي شهدته البلاد. وترافق ذلك مع رفع علم الثورة السورية على مدخل القصر، في مشهد رمزي يعكس نهاية عقود من حكم النظام.

وأكدت مصادر ميدانية للجزيرة مباشر أن السيطرة على القصر جاءت دون مقاومة تُذكر، بعد انسحاب قوات النظام من المنطقة. ويُعَد قصر الشعب، الذي كان رمزا لحكم الأسد، أحد أبرز المواقع التي تُظهر الانهيار الكامل للنظام.

ويتكون قصر الشعب من مجموعة مبانٍ مترابطة، تضم عددًا كبيرًا من الغرف، بما في ذلك قاعة اجتماعات واسعة تعكس الفخامة المعمارية للمكان.

أطفال سوريا يدخلون القصر

وفي مشهد مليء بالفرح، شوهد الأطفال وهم يركضون في أرجاء القصر بين الغرف والقاعات، في لحظات بدت وكأنها احتفال رمزي بالانتصار على نظام الأسد.

ويقع قصر الشعب على تلة مرتفعة غربي العاصمة دمشق، وقد شُيّد في ثمانينيات القرن الماضي خلال حكم الرئيس الراحل حافظ الأسد ليكون المقر الرسمي لرئاسة الجمهورية.

وعلى مدى سنوات طويلة، كان القصر رمزًا لهيمنة النظام الحاكم، حيث استخدمه بشار الأسد لإدارة شؤون البلاد إلى جانب قصور أخرى في العاصمة دمشق.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، تمكنت المعارضة السورية المسلحة من دخول العاصمة دمشق والسيطرة عليها، بعد انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، ليطوي السوريون صفحة 61 عامًا من حكم حزب البعث و53 عامًا من سيطرة عائلة الأسد على البلاد.