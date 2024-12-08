“كنا سنُعدم بعد نصف ساعة”.. رعب داخل سجون دمشق قبل تدخّل المعارضة في اللحظات الأخيرة (شاهد)

روى 54 معتقلًا، أُطلِق سراحهم من سجون النظام السوري في دمشق، تفاصيل مروعة عن معاناتهم، مؤكدين أنهم كانوا على وشك مواجهة الإعدام قبل “تحريرهم” بدقائق.

وقال أحد المعتقلين المحرَّرين “أُبلغنا أننا سنُعدم بعد نصف ساعة. كنا قد فقدنا الأمل تمامًا، ولكن تدخّل قوات المعارضة في اللحظة الأخيرة غيَّر كل شيء”.

وأشار المعتقلون إلى أن اللحظات الأخيرة قبل إطلاق سراحهم شهدت حالة من الفوضى داخل السجن، مع فرار الحرّاس وإحراق بعض الوثائق. وأضافوا أن “تحريرهم” جاء نتيجة مباشرة لسيطرة المعارضة على العاصمة دمشق وتراجع قوات النظام من مواقعها.

وانهار، فجر اليوم الأحد، حكم حزب البعث العربي الاشتراكي الذي هيمن على سوريا منذ عام 1963، وذلك بعد فقدان نظام بشار الأسد السيطرة على العاصمة دمشق التي باتت تحت سيطرة المعارضة المسلحة.