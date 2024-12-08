لقطات من منزل بشار الأسد في دمشق عقب فراره (شاهد)

دخل عدد من السوريين منزل رئيس النظام بشار الأسد، في حي المالكي الراقي وسط دمشق، عقب تأكيد أنباء فراره من العاصمة.

وأظهرت مقاطع مصورة متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي لحظات دخول المنزل، حيث بدت بعض الغرف خالية من محتوياتها، في حين قال شهود عيان إن أفرادًا من المعارضة والمواطنين المحليين تجولوا في المنزل دون أي مقاومة.

كما تضمّنت الصور تصاعد أعمدة الدخان جراء اندلاع حريق في قصر “تشرين” الرئاسي بالعاصمة دمشق.

يأتي ذلك مع سيطرة المعارضة السورية على العاصمة دمشق، وتراجع النظام عن معظم مواقعه الاستراتيجية في البلاد، بينما لم يصدر أي تعليق رسمي من النظام بشأن مكان وجود بشار الأسد أو الجهة التي فر إليها، وسط تكهنات بخروجه من سوريا.

ودخلت قوات الجيش السوري الحر وسط دمشق، حيث فقد نظام بشار الأسد السيطرة عليها واحتفل السوريون في العاصمة بفرار رئيس النظام.