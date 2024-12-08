مشاهد خاصة توثق وجود دبابات وآليات تركها نظام بشار على مداخل دمشق (فيديو)

وثقت كاميرا الجزيرة مباشر، وجود العديد من الدبابات والآليات العسكرية التي تركتها قوات النظام السوري السابق على مداخل العاصمة دمشق.

وعكست المشاهد فرار قوات النظام السوري بشكل عشوائي، بعد سيطرة المعارضة السورية المسلحة على حمص وتحركها تجاه دمشق، حيث ترك الجنود آلياتهم على جنبات الطريق.

وأظهرت المشاهد الخاصة نحو 10 دبابات وآليات عسكرية تركتها قوات النظام السوري السابق.

وسبق هذه المشاهد مشاهد مشابهة لسيطرة المعارضة السورية على آليات تابعة لقوات النظام السابق في المدن التي سيطرت عليها المعارضة، بداية من ريف إدلب مرورًا بحلب وحمص وصولًا إلى دمشق.

وصباح اليوم، أعلنت المعارضة السورية المسلحة “هروب” بشار الأسد، و”بدء عهد جديد” لسوريا، بعد دخول قواتها إلى العاصمة.