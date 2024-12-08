مفقود منذ 40 عاما وفقد الذاكرة.. عائلة لبنانية تتعرف على أحد أبنائها بعد إطلاق سراحه من سجن حماه (فيديو)

أدرك اللبناني معمر العلي أن الرجل الملتحي الذي ظهر في مقطع مصور بعد أن أطلقت المعارضة السورية سراحه من سجن في حماة هو شقيقه علي المفقود منذ ما يقرب من 40 عاما.

وقال معمر في منزله بشمال لبنان “قلبك بيقول لك هذا أخوك”.

وذكر معمر أنهم لم يتمكنوا من الاتصال بهذا الرجل منذ رؤيته في المقطع المصور، الخميس الماضي، مضيفا أن صحفيا سوريا في حماة أخبرهم بأن هذا الرجل فقد الذاكرة ولا يستطيع تذكر اسمه.

وقالت عائلته إن علي أُلقي القبض عليه وهو في سن 18 عاما عند نقطة تفتيش تابعة للجيش السوري عندما كان في لبنان خلال الحرب الأهلية في البلاد بين عامي 1975 و1990.

وفشلت جهود العائلة في العثور عليه قبل أن تسيطر المعارضة السورية المسلحة، الأسبوع الماضي، على مدينة تلو الأخرى في هجوم خاطف، وتحرر آلاف السجناء من السجون السورية.

وتقول جماعات حقوقية إن أكثر من 100 ألف سوري فُقدوا خلال الحرب الأهلية المستمرة منذ 13 عاما، وإن عددا كبيرا منهم محتجز في السجون.

وتشن فصائل المعارضة السورية المسلحة هجوما خاطفا منذ نحو أسبوع أدى إلى سيطرتها على إدلب وحلب وحماة وحمص وإعلان بدء “تطويق” دمشق، في حين نفى الجيش انسحابه من حمص ومناطق قريبة من العاصمة.

وانسحب جيش النظام السوري من منطقة الغوطة الشرقية بالعاصمة دمشق، الذي استخدم فيها السلاح الكيماوي ضد ساكنيها وسيطرت عليها عام 2018، تزامنا مع دخول قوات المعارضة إلى الضواحي الجنوبية للعاصمة.