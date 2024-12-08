هكذا بدت شاشة التلفزيون السوري بعد سقوط الأسد.. صور حصرية للجزيرة مباشر توثق التغير المفاجئ (شاهد)

بثت قناة الجزيرة مباشر لقطات حصرية من داخل مبنى التلفزيون السوري في دمشق، عقب سيطرة قوات المعارضة عليه بعد انهيار النظام. كما رصدت استمرار حركة العمل داخل المبنى بشكل منتظم، دون أي مشكلة تُذكر.

وأظهرت اللقطات موظفين من الداخل يعملون على تجهيز المحتوى الإعلامي، بينما يقوم آخرون بتنظيم المعدات وإعادة ترتيب الأقسام. وأفادت مصادر ميدانية للجزيرة مباشر بأن المعارضة وفرت حماية للمبنى لضمان استمرار تشغيله في إطار مؤسسات الدولة التي تسعى للحفاظ عليها في هذه المرحلة الانتقالية.

وعبَّر العاملون بالمبنى عن سعادتهم بسقوط النظام وتشوقهم لمرحلة جديدة من العمل في أجواء حرة، مؤكدين التزامهم بالحفاظ على استمرار البث وتقديم محتوى يعكس تطلعات الشعب السوري في الحرية والكرامة.

تحوُّل غير مسبوق

وفي تحوُّل غير مسبوق، بدأ التلفزيون السوري بث محتوى يدعم الثورة ويحتفي بسقوط نظام بشار الأسد، بعد سيطرة قوات المعارضة على العاصمة دمشق. وشهدت الشاشات تغييرًا جذريًّا في الخطاب الإعلامي، حيث بُثت أناشيد الحرية ومشاهد تحتفي بإنجازات الثورة بدلًا من الشعارات والأخبار الرسمية.

يأتي ذلك في أعقاب التطورات الأخيرة التي شهدت سيطرة المعارضة السورية المسلحة على العاصمة دمشق، وسط انسحاب متسارع لقوات النظام من المؤسسات العامة والمقار الحكومية. ويمثّل هذا التحرك إعلانًا واضحًا لسقوط النظام، وتأكيدًا لحقبة جديدة في سوريا.