احتفالات كبيرة.. المعارضة السورية تصل إلى وسط حمص وتطلق سراح آلاف السجناء (فيديو)

أظهرت مقاطع متداولة، السبت، اللحظات الأولى لإطلاق سراح المئات من نزلاء سجن حمص المركزي وسط سوريا.

وقال مراسل الجزيرة مباشر إن قوات المعارضة دخلت الأحياء الشمالية لمدينة حمص. ويقع السجن في المناطق الشمالية من المدينة.

وأضاف المراسل أن حريقا نشب في فرع أمن الدولة بحي الحمراء بالمدينة.

وذكر أن الطيران الحربي الروسي شن غارات على مدينة الرستن وبلدة غرناطة شمالي حمص.

وقال القائد في إدارة العمليات العسكرية التابعة للمعارضة حسن عبد الغني إن قوات المعارضة أطلقت سراح أكثر من 3500 سجين في سجن حمص العسكري.

وقالت المعارضة السورية إن قواتها بدأت تنتشر في حمص، وتقوم بتمشيط المدينة بعد فرار قوات النظام منها.

وذكرت قوات المعارضة، في وقت سابق السبت، أنها سيطرت على حاجز “ملوك” أكبر وأهم حواجز ريف حمص، الذي يُعَد بوابة مدينة حمص، بعد اشتباكات مع قوات النظام.

وأضافت أنها سيطرت على 14 قرية وبلدة في ريف حمص، كما دخلت قواتها مقر “الفرقة 26″، مشيرة إلى وجود “انهيارات كبيرة” في خطوط دفاع قوات النظام بمدينة حمص وريفها.

ونجحت قوات المعارضة السورية في السيطرة على مدينتي حلب وحماة ومناطق واسعة من الشمال خلال الأيام الماضية، قبل أن تسيطر على مدن درعا والسويداء والقنيطرة في الجنوب، يوم السبت.