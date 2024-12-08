“يوم موعود أسقطتم فيه طاغوت العصر”.. الخطيب يعلّق على “تحرير” دمشق ويتحدث عن “اليوم التالي” (فيديو)

وجَّه رئيس الائتلاف الوطني السوري السابق أحمد معاذ الخطيب كلمة إلى الشعب السوري بمناسبة “تحرير” دمشق وسقوط نظام بشار الأسد فجر اليوم الأحد.

وقال في كلمة مصوَّرة “الحمد لله وحده، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، شعب سوريا العظيم، أبارك لكم هذا الانتصار العظيم الذي صنعتموه بجهودكم، وأخص بالمباركة شبابنا الأبرار الذين وضعوا أرواحهم على أكفهم في سبيل إنقاذ كل شعبنا من براثن هذا النظام المجرم”.

“يوم موعود أسقطتم فيه طاغوت العصر”

وأضاف الخطيب في كلمته التي نشرها على حسابه بمنصة إكس “أبارك لكل شعب سوريا، ولأمهاتنا أمهات الشهداء، وأقبّل يد كل واحدة منهن، أبارك لحرائرنا اللاتي ضاقت بهن السجون”.

وتابع “أبارك لأسرانا المحرَّرين، أبارك لكل أهلنا الذين صبروا حتى نالوا هذا اليوم الموعود، يا شعبنا، هذا يوم من أيام الله، أسقطتم فيه طاغوت العصر الذي استهان بالدماء والأموال والأعراض والقوانين، ودمر فينا كل معاقد الحياة”.

شعب سورية العظيم

نبارك لكم جميعا انتصاركم المبين

(وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً).

أخوكم : أحمد معاذ الخطيب pic.twitter.com/CbfwZiqTDU — أحمد معاذ الخطيب (@Mouaz_AlKhatib) December 8, 2024

وقال الخطيب “اللهم لك الحمد على إباء هذا الشعب العظيم، سليل 10 آلاف سنة من الحضارة، بستان الإنسانية والتراحم والتسامح واليد الواحدة في السراء والضراء”.

وعن اليوم التالي والمطلوب من السوريين، قال الخطيب “أيها الإخوة والأخوات، سيأتيكم شباب الإدارة العسكرية، من وضعوا أرواحهم على أكفهم، وجاهزون للموت كي توهب لكم الحياة. وندعو كل أهلنا للنزول إلى الشوارع مع انبلاج الصباح، احتفالًا بالنصر المبين”.

وختم “نطلب من كل أهلنا كذلك الانضباط التام الذي يميز شبابنا، والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة، ودور العبادة، والبنوك والمدارس والمتاحف، ومراكز الوثائق الأمنية، وكل أسباب الحياة في شعبنا، ومنها المطارات ومحطات الماء والكهرباء، وتشكيل مجموعات متعاونة في كل بناء وحي وسوق، لدرء أي خلل أو تسلل للفلول، وحتى للمحافظة على النظافة العامة والبيئة والطرقات”.