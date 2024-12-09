آلاف السوريين يخرجون باتجاه العاصمة دمشق احتفالا بسقوط نظام الأسد (فيديو)

خرج آلاف السوريين من محافظات سورية عدة نحو العاصمة دمشق بعد أن سيطرت عليها فصائل المعارضة السورية المسلحة وإسقاط نظام الأسد لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكام نظام حزب البعث الدموي و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا، أظهر تقاطر آلاف السيارات على الطرق المؤدية للعاصمة دمشق.

ومنذ صباح الأحد، احتفل عدد كبير من السوريين بسقوط نظام الأسد حيث نُظمت الاحتفالات في كافة المدن والمحافظات.

ورفع المحتفلون أعلام الثورة السورية ورددوا التكبيرات وصدحت أصوات الأذان والتكبيرات من مآذن المسجد الأموي في العاصمة السورية ومن مساجد عدة في أغلب المحافظات السورية.

وفجر الأحد 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، دخلت فصائل المعارضة السورية العاصمة دمشق وسيطرت عليها مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع.

وقبلها في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بدأت معارك بين فصائل المعارضة وقوات جيش النظام السوري، في الريف الغربي لمحافظة حلب، استطاعت الفصائل خلالها بسط سيطرتها على مدينة حلب ومحافظة إدلب، وفي الأيام التالية سيطرت على مدن حماة ودرعا والسويداء وحمص وأخيرا دمشق.