أردوغان: الأسد فر من سوريا بعدما دمرها وحوَّلها إلى أنقاض (فيديو)

هنّأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الشعب السوري بسقوط نظام بشار الأسد، وأعرب عن وقوفه بجانب السوريين، قائلًا “نصف قلبنا غازي عنتاب وهطاي وشانلي أورفة، والنصف الآخر عفرين وحلب وحماة وحمص ودمشق”.

وقال أردوغان في خطاب للشعب عقب اجتماع للحكومة، اليوم الاثنين، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة “بدءًا من أمس الأحد، انتهى في سوريا عهد مظلم، وبدأ عصر مشرق”.

وأضاف أن موقف تركيا تجاه سوريا لم يكن على الإطلاق بناءً على المصلحة وإنما من نافذة الإنسانية، وأن بلاده ستقف إلى جانب سوريا حتى تصبح على أرض صلبة.

وتابع “أقول للشعب السوري العزيز إن تركيا تقف إلى جانبكم اليوم وغدًا وفي المستقبل”.

وأشار أردوغان إلى أن نظام المخلوع الأسد “رفض بغطرسة دعواتنا لحل الصراع السوري من خلال الحوار، ولم يقدّر قيمة يدنا التي مُدت إليه”.

ولفت إلى أن الأسد هرب تاركًا وراءه بلدًا قُتل فيه نحو مليون شخص، وهُجّر 12 مليون إنسان، ومدنًا تحولت إلى أنقاض.

وأعرب عن أمله أن تتزايد عمليات العودة الطوعية والآمنة والكريمة والمنتظمة للسوريين إلى بلادهم، مع استمرار الاستقرار في سوريا.

وقال في هذا الصدد “سنفتح معبر يايلا داغي الحدودي (لعودة السوريين) أيضًا لتجنب حدوث اكتظاظ في المعابر الأخرى”.

وشدَّد أردوغان على أن تركيا ليست لديها أطماع في أراضي دولة أخرى، وأن هدفها الوحيد من عملياتها (العسكرية) خارج الحدود هو حماية الوطن والمواطنين من الهجمات الإرهابية.

وأردف قائلًا “تنظيما حزب العمال الكردستاني الإرهابي وداعش هما خصمان لنا، ويجب حماية وحدة الأراضي السورية”.

ورحَّب أردوغان بإخلاء تل رفعت ومنبج السوريتين ممن سمّاهم الإرهابيين. كما لفت إلى أن حلب وحمص وحماة ودمشق عادت إلى أصحابها الأصليين.

وأعرب عن اعتقاده أن رياح التغيير القوية التي تهب على سوريا ستؤدي إلى نتائج مفيدة للشعب السوري كافة وخاصة المهاجرين.

وأشار إلى أن الشعب التركي “سيظل يحمل إلى الأبد مجد احتضان المظلومين السوريين في أيامهم المظلمة وسامَ شرف”.

وبشأن مواقف أوساط معارضة في تركيا ضد اللاجئين السوريين، قال أردوغان “العقلية القذرة التي غذّت كراهية اللاجئين في بلدنا خسرت مع نظام الأسد الظالم”.

وأضاف “فتحنا أبوابنا أمام اللاجئين السوريين وناضلنا من أجلهم ضد المعارضة التركية”، مؤكدًا أن تركيا “مرت باختبار صعب خلال استقبال اللاجئين السوريين لكنها نجحت في تجاوز ذلك الاختبار”.