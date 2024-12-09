الاحتلال يقصف سيارة ومنازل في غزة ويقتل 33 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء (فيديو)

واصلت إسرائيل قصف مناطق متفرقة من قطاع غزة، اليوم الأحد؛ مما أدى إلى استشهاد 33 فلسطينيًّا وإصابة عشرات آخرين.

واستشهد 15 فلسطينيًّا بينهم أطفال ونساء وجُرح آخرون، جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة “أبو حسنين” خلف المقبرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

كما استشهد 10 فلسطينيين وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين بشارع عمر المختار بمدينة غزة.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر باستشهاد شخص وإصابة آخرين جراء استهداف إسرائيلي لمنزل لعائلة مقاط بمنطقة الزرقا في شمال مدينة غزة.

واستهدفت مسيّرة إسرائيلية سيارة مدنية في مخيم النصيرات، وسط القطاع؛ مما أدى إلى استشهاد المواطنين بلال حسين ومعتز حسين، وإصابة آخرين، ورصدت كاميرا الجزيرة مباشر تجمع الأهالي حول السيارة المتفحمة جراء الاستهداف.

وفي وقت سابق اليوم، استشهد 5 مواطنين بقصف إسرائيلي مماثل لمجموعة من المواطنين شمال رفح بجنوب القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023؛ مما أسفر عن استشهاد 44708 فلسطينيين، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 106050 آخرين.