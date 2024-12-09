الاحتلال يقصف سيارة ومنازل في غزة ويقتل 33 فلسطينيًا بينهم أطفال ونساء (فيديو)

واصلت إسرائيل قصف مناطق متفرقة في قطاع غزة، اليوم الأحد، ما أدى لاستشهاد 33 فلسطينيًا وإصابة عشرات آخرين.

واستشهد 15 فلسطينيًا بينهم أطفال ونساء وجرح آخرون، إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة “أبو حسنين” خلف المقبرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

كما استشهد 10 فلسطنيين وأصيب آخرين، في قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين بشارع عمر المختار بمدينة غزة.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر باستشهاد شخص وإصابة آخرين جراء استهداف إسرائيلي لمنزل يعود لعائلة مقاط بمنطقة الزرقا شمال مدينة غزة.

واستهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة مدنية في مخيم النصيرات، وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد المواطنين بلال حسين ومعتز حسين، وإصابة آخرين، ورصدت كاميرا الجزيرة مباشر تجمع الأهالي حول السيارة المتفحمة جراء الاستهداف.

وفي وقت سابق اليوم، استشهد 5 مواطنين في قصف إسرائيلي مماثل لمجموعة من المواطنين شمال رفح جنوب القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ما أسفر عن استشهاد 44.708 فلسطيني، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 106.050 آخرين.