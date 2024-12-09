إصابات بين المرضى في المستشفى الإندونيسي جراء استهداف من مدفعية الاحتلال (فيديو)

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة إن 6 مرضى بالمستشفى الإندونيسي، شمالي القطاع، أصيبوا جراء استهداف مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي للمستشفى.

وأضافت الوزارة في بيان، اليوم الأحد، عبر قناتها على تلغرام أن أحد المرضى إصابته خطرة.

وطالبت الوزارة بتوفير حماية دولية “للمستشفيات والمرضى والموظفين الطبيين، وتأمين ممرات آمنة من وإلى المستشفيات، وتزويدهم باحتياجاتهم من الأدوية والإمدادات الطبية والوقود وجميع الخدمات اللوجستية والإجلاء الآمن للجرحى”.

الاحتلال يستهدف مستشفى الأندونيسي شمال قطاع غزة، بقذيفة مدفعية. pic.twitter.com/XUeazTqPKk — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) December 8, 2024

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية موسعة في شمالي قطاع غزة منذ بداية شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأمس السبت، استهدف جيش الاحتلال مستشفى كمال عدوان بوابل من القذائف؛ مما أدى إلى إصابة مرضى وكوادر طبية وتدمير منشآت حيوية في المستشفى.