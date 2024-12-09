الخوذ البيضاء: لا دلائل على وجود أبواب سرية أو معتقلين ضمن أقبية سجن صيدنايا

أعلن مدير الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، رائد الصالح، اليوم الاثنين، أن الفرق المختصة التي وصلت إلى سجن صيدنايا لم تعثر على أبواب سرية أو معتقلين حتى الآن.

وقال الصالح، في تغريدة عبر منصة إكس “حتى لحظة نشر هذه التغريدة لم تعثر فرقنا التي وصلت إلى سجن صيدنايا على أي أبواب سرية يتم الحديث عنها”.

وأضاف “الفرق تعمل بأدوات الخرق والبحث والمجسات الصوتية وبوجود فرق k9 التي تضم كلابًا مدربة، ويرافقنا في البحث أشخاص يعرفون كل تفاصيل السجن إضافة لاعتمادنا على إرشادات من أناس تم التواصل معهم من قبل الأهالي على أنهم يعرفون مداخل السجن والأقبية السرية”.

وأكد الصالح “نعمل بكل طاقاتنا ولكن حتى الآن لا دلائل تؤكد وجود معتقلين ضمن أقبية أو سراديب السجن، وسنستمر في البحث حتى التأكد من جميع أقسامه وبدقة”.

حتى لحظة نشر هذه التغريدة لم تعثر فرقنا التي وصلت إلى سجن #صيدنايا على أي أبواب سرية يتم الحديث عنها، الفرق تعمل بأدوات الخرق والبحث والمجسات الصوتية وبوجود فرق k9 التي تضم كلاباً مدربة، ويرافقنا في البحث أشخاص يعرفون كل تفاصيل السجن إضافة لاعتمادنا على إرشادات من أناس تم التواصل… pic.twitter.com/skW3s1hOrB — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) December 9, 2024

وكان الصالح قد أعلن اليوم أن 5 فرق مختصة تبحث عن احتمال وجود أبواب أو أقبية سرية في السجن.

وقال في تغريدة عبر منصة إكس: فتحنا عدة مناطق داخل السجن منها المطبخ، والفرن، لكن لم نعثر على شيء حتى اللحظة.

مكافأة لمن يدلي بمعلومات

وفي السياق أعلن الدفاع المدني السوري عن مكافأة مالية لمن يقدم معلومات تساعد في العثور على أماكن السجون ومراكز الاعتقال السرية التي يوجد فيها معتقلون في سوريا.

وقال في تغريدة عبر منصة إكس “يعلن الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) عن تخصيص مكافأة مالية بمبلغ 3 آلاف دولار أمريكي لكل من يدلي بمعلومات مباشرة تؤدي إلى تحديد أماكن سجون سرية في سوريا يوجد فيها معتقلون.

ووجه الدفاع المدني دعوة خاصة لضباط الأمن السابقين والعاملين في الأفرع الأمنية للمساعدة في الوصول إلى هذه السجون السرية، مؤكدا على أهمية هذه المساهمة وضرورتها مع ضمان الحفاظ على سرية المصادر”.

تحذير من طمس الأدلة

وحذر الدفاع المدني من طمس الأدلة ضد النظام السابق وقال “نعبّر عن كامل تضامننا مع الأهالي وذوي الضحايا ونتفهم تماماً شعورهم بانتظار أحبابهم وفلذات أكبادهم لكننا نناشدهم بالتروي وعدم الحفر في السجون أو المساس بها لأن ذلك يؤدي إلى تدمير أدلة فيزيائية قد تكون أساسية للكشف عن الحقائق ودعم جهود العدالة والمحاسبة، ونؤكد لهم أن فرقنا المختصة جاهزة للتعامل مع أي سجن يتوقعون وجود معتقلين فيه”.

مكافأة مالية لمن يقدم معلومات تساعد في العثور على أماكن السجون ومراكز الاعتقال السرية التي يوجد فيها معتقلون.

يعلن الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) عن تخصيص مكافأة مالية بمبلغ 3 آلاف دولار أمريكي لكل من يدلي بمعلومات مباشرة تؤدي إلى تحديد أماكن سجون سرية في سوريا يوجد فيها… pic.twitter.com/CIfxxSNisP — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) December 9, 2024

تحرير المعتقلين

وتمكنت قوات المعارضة السورية، أمس الأحد، من تحرير معتقلين من سجن صيدنايا المعروف بكونه مركزا للتعذيب في ريف دمشق بعد اقتحامه، لكن عائلات معتقلين سوريين أطلقوا مناشدات لتحرير ذويهم الذين قالوا إنهم ما زالوا محتجزين في طوابق سفلية داخل السجن نفسه.

ودخلت فصائل المعارضة السورية العاصمة دمشق أمس الأحد، وسيطرت عليها مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكام نظام حزب البعث الدموي و53 سنة من حكم عائلة الأسد.