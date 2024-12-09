سوريا.. إدارة العمليات العسكرية تعلن العفو العام عن جميع العسكريين المجندين إلزاميا (فيديو)

أعلنت المعارضة السورية المسلحة، اليوم الاثنين، العفو العام عن جميع جنود النظام السابق.

وقالت إدارة العمليات العسكرية في بيان “نعلن العفو العام عن جميع العسكريين المجندين تحت الخدمة الإلزامية”.

وتعهدت إدارة العمليات التابعة للمعارضة السورية المسلحة بالأمان لهؤلاء الجنود، وأضافت “لهم الأمان على أرواحهم ويُمنع التعدي عليهم”.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، صباح الاثنين، مشاهد من استسلام جنود بنظام الأسد على أبواب العاصمة دمشق لحظة دخول قوات المعارضة صباح أمس الأحد.

وقال أحد مقاتلي المعارضة موجهًا حديثه إلى الجنود الأسرى “بشار قتل أطفالنا ونساءنا بالبراميل المتفجرة، وجاب الروس والإيرانيين”، وذلك قبل أن يعفو عنهم قائلًا “اذهبوا فأنتم الطلقاء”.

جانب من استسلام جنود الأسد المجرم على أبواب دمشق صباح البارحة pic.twitter.com/oPDn8HJJiQ — عمرو بالواو 𝕏 (@AmrElSherif0) December 9, 2024

وفي وقت سابق، أعلنت إدارة الشؤون السياسية فتح صفحة جديدة في تاريخ سوريا ترتكز على البناء والتنمية، ومعالجة آثار الماضي من خلال آليات شفافة تحقق السلام الدائم.

ودخلت فصائل المعارضة السورية العاصمة دمشق أمس الأحد، وسيطرت عليها مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عامًا من حكام نظام حزب البعث الدموي و53 عامًا من حكم عائلة الأسد.