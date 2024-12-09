المقاومة الفلسطينية تواصل التصدي لجيش الاحتلال وتقصف مواقع له في غزة (فيديو)

تواصل فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في أنحاء القطاع.

وأعلنت كتاب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لفتح، اليوم الاثنين، أن مقاتليها قصفوا تجمعًا لجنود الاحتلال المتمركزة في محيط نادي خدمات جباليا شمالي القطاع، بقذائف الهاون عيار “60” النظامي.

وقصفت شهداء الأقصى أيضًا، بالاشتراك مع سرايا القدس، مقر قيادة وسيطرة لجيش الاحتلال بمحيط المستشفى التركي في محور نتساريم بصواريخ من نوع 107.

ونشرت شهداء الأقصى مشاهد قالت إنها لقصف تجمُّع لجنود الاحتلال في محور نتساريم بصواريخ 107.

سرايا القدس

نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي، اليوم الاثنين، مشاهد لطائرة مسيَّرة إسرائيلية سيطرت عليها خلال تنفيذها مهام استخبارية في سماء مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

كتائب الشهيد أبو علي مصطفى

استهدفت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مرابض مدفعية الاحتلال، قالت إنها تدعى “الهاوتزر” في محور نتساريم جنوب مدينة غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

القسام

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، خوض مقاتليها اشتباكات ضارية بالأسلحة الآلية مع جنود للاحتلال اقتحموا محافظة طوباس بالضفة الغربية المحتلة.