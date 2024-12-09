المقاومة تستهدف دبابات الاحتلال وتقصف قواته وسرايا القدس تعرض مسيرة استولت عليها (فيديو)

واصلت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة استهداف دبابات وآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في القطاع، وأعلنت، يوم الأحد، عددا من العمليات التي نفذتها ضد قواته.

سرايا القدس

عرضت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مقطع فيديو لمسيّرة خاصة بجيش الاحتلال الإسرائيلي من نوع إيفوماكس.

وقالت سرايا القدس إنها سيطرت على المسيّرة خلال إلقائها القنابل على منازل المواطنين شمالي قطاع غزة.

كما أعلنت قصف “محاضن آليات وجنود العدو الصهيوني المتوغلين بمحيط “مول الشاعر” في حي الجنينة شرق مدينة رفح”، جنوبي القطاع بقذائف الهاون.

وذكرت سرايا القدس أن مقاتليها رصدوا “قوات النجدة تهرع إلى المكان تحت غطاء ناري كثيف”.

كتائب الشهيد عز الدين القسام

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، استهداف دبابة من نوع “ميركافا 4” بقذيفة “الياسين 105” في مخيم جباليا، شمالي قطاع غزة.

كما أعلنت كتائب القسام استهداف دبابة من نوع “ميركافا 4” بقذيفة “الياسين 105” في حي الجنينة شرق مدينة رفح، جنوبي القطاع.

وكشفت كتائب القسام تدميرها ناقلة جند لجيش الاحتلال، أمس السبت، بعبوة “شواظ”؛ مما أوقع طاقمها بين قتيل وجريح في حي الجنينة أيضا، مشيرة إلى إعلان جيش الاحتلال مقتل أحد ضباطه في العملية.

وأوضحت القسام أن مقاتليها أوقعوا قوة هندسية تابعة لجيش الاحتلال، مكونة من ناقلة جند ودبابة ميركافا، في كمين بالقرب من مفترق الجامعة في حي الجنينة.

وأضافت أن مقاتليها استهدفوا القوة بقذيفتين من نوع “الياسين 105” وعبوة “شواظ”، ورصدوا هبوط الطيران المروحي لإجلاء القتلى والجرحى.

كما أعلنت كتائب القسام كمينا مركبا نفذته، يوم الجمعة الماضي، في حي الجنينة برفح.

وقالت القسام إن مقاتليها استهدفوا 3 دبابات من نوع “ميركافا 4” بقذائف “الياسين 105” وقوة راجلة مكونة من 7 جنود تحصنت في أحد المنازل بقذيفة “تي بي جي”، وأوقعوهم بين قتيل وجريح.

وأضافت أنه فور تقدم قوة النجدة، استهدف المقاتلون جرافة عسكرية من نوع “دي 9” بقذيفة “تاندوم”؛ مما أدى إلى اشتعال النيران فيها قرب مفترق عابد في حي الجنينة.

كتائب المجاهدين

أعلنت كتائب المجاهدين، الجناح العسكري لحركة المجاهدين، قصف مقر للقيادة والسيطرة تابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي في “محور نتساريم” برشقة صاروخية من نوع حاصب 111.