“انتهازية الصهاينة”.. بيان من الأزهر بشأن سوريا

حذر الأزهر الشريف في مصر الشعب السوري “من مخططات شديدة المكر تُراد لتقسيم بلادهم، وكسر شوكتهم، وإغراقهم في مستنقع الصراعات والحروب الأهلية”.

وقال الأزهر في بيان، اليوم الاثنين، إن على السوريين أن “يعلموا أن بعض القوى الشريرة لا تريد لسوريا أن تستقر وتزدهر”، داعيًا إياهم إلى الحذر وأن يحسبوا “ألف حساب” لتلك القوى.

وأضاف البيان مخاطبًا السوريين “لا تغفلوا لحظة عن سوريا وعن الوضع الحرج الذي يمر بها وبالمنطقة، واعلموا أن سوريا ذات تاريخ عريق وحضارة راسخة، فحافظوا على تاريخكم وحضارتكم”.

وقال الأزهر الشريف إنه “يتابع التطورات التي تشهدها سوريا الشقيقة، ويتطلع إلى وعي الشعب السوري وأهمية تمسُّكه بوحدة بلاده ومقدّراتها، والحفاظ على أرضها وحدودها”.

وأضاف أنه يتطلع إلى أن “يضع السوريون نصب أعينهم هدفًا واحدًا لا ثاني له هو وحدة الكلمة، وأن يحافظوا على ترابطهم، مَثَلهم في ذلك كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمَّى”.

كما استنكر الأزهر “انتهازية الصهاينة واستغلالهم ما تمر به سوريا للسطو على أرضها ومقدّراتها”، مؤكدًا أن “هذا الكيان المحتل اعتاد على اغتصاب أراضي دول المنطقة، ونهب ثرواتها، وتسخير مواردها لخدمة مصالحه”.

وطالب البيان العالم العربي والإسلامي “باتخاذ مواقف جادة وسريعة، والضغط الدولي من أجل وقف تمدد هذا السرطان وانتشاره في الجسد العربي عضوًا تلو الآخر”.

وقال البيان “يتضرع الأزهر إلى المولى عز وجل أن يحفظ سوريا وأهلها، وأن يهيئ لها مَن يقودها ويرشدها إلى الاستقرار والتقدم والأمن والرخاء، وأن يقيها كل مكروه وسوء”.