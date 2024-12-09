انفجار في مبنى بوسط إسرائيل جراء مسيرة أطلقت من اليمن

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أن طائرة مسيّرة يبدو أنها قادمة من اليمن سقطت في مدينة يفنه، دون تفعيل منظومة الإنذار؛ مما استدعى إجراء تحقيق في تفاصيل الهجوم.

وقال الجيش في بيان: مسيرة معادية اخترقت الأجواء الإسرائيلية قادمة كما يبدو من اليمن، وأصابت مدينة يفنه جنوب تل أبيب، ولم ترد تقارير عن إصابات بشرية.

وتابع: لم يتم تفعيل إنذارات، وتخضع جميع تفاصيل الحادث لتحقيق.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن أنظمة الكشف التابعة لسلاح الجو لم تكشف المسيّرة، وبالتالي لم تحدث أي محاولات اعتراض.

وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية، أضرارا لحقت بمبنى سقطت عليه المسيّرة دون حديث عن إصابات بشرية.

وأشارت خدمة إسعاف نجمة داود الحمراء (الإسعاف الإسرائيلي) إلى “دخان كثيف يتصاعد من شرفة الطابق العلوي من المبنى ودمار في الشرفة”، دون ذكر إصابات.

وكانت جماعة الحوثي اليمنية قد أعلنت أمس الأحد أنها نفذت عملية عسكرية مشتركة مع المقاومة الإسلامية في العراق، استخدمت فيها طائرات مسيّرة استهدفت مناطق بجنوب إسرائيل.