بعد سقوط أهم حلفائها في الشرق الأوسط.. روسيا تعلن موقفها من سوريا بعد بشار الأسد

قال الكرملين الروسي، الاثنين، إنه من السابق لأوانه الحديث عن مستقبل القاعدتين العسكريتين الروسيتين في سوريا، وإن الموضوع قيد النقاش مع من سيتولى السلطة.

وأضاف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن المرحلة المقبلة ستكون صعبة في سوريا بسبب عدم الاستقرار ويتعين مواصلة الحوار مع كل القوى الإقليمية.

وذكر بيسكوف أنّ المعارضة “قدّمت ضمانات بشأن أمن القواعد العسكرية والمؤسسات الدبلوماسية الروسية على الأراضي السورية”.

لدى روسيا، الحليف الرئيسي لبشار الأسد، التي شاركت عسكريًّا في النزاع السوري منذ عام 2015، قاعدة بحرية في طرطوس ومطار عسكري في حميميم.

ومنشأة طرطوس هي المركز الروسي الوحيد لإصلاح السفن والتزود بالإمدادات في البحر المتوسط، كما استخدمت موسكو سوريا نقطة انطلاق لنقل المتعاقدين العسكريين التابعين لها جوًّا إلى إفريقيا وإعادتهم منها.

وذكر بيان وزارة الخارجية الروسية أن القاعدتين العسكريتين الروسيتين في سوريا وضعتا في حالة تأهب قصوى، لكن لا يوجد تهديد خطير لهما في الوقت الحالي.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن الرئيس فلاديمير بوتين هو الذي قرر منح الرئيس السوري بشار الأسد حق اللجوء في روسيا، ولا يوجد اجتماع مقرر بين بوتين والأسد حاليًّا.

وقال مصدر في الكرملين، الأحد، إنّ الأسد وعائلته توجّهوا إلى موسكو، بعد ساعات من سقوطه وسيطرة فصائل المعارضة على العاصمة دمشق.

وجرى رفع علم المعارضة السورية، اليوم الاثنين، فوق السفارة السورية في موسكو، غداة إسقاط الرئيس بشار الأسد، حيث وقفت مجموعة من السوريين على شرفة السفارة وهم يهتفون ويصفقون ويرفعون علم المعارضة الذي يحمل ثلاث نجوم حمراء.

ونقلت وكالة تاس الرسمية عن ممثل للسفارة قوله “اليوم فتحت السفارة أبوابها وهي تعمل بشكل طبيعي تحت علم جديد”.

قال معهد دراسات الحرب الأمريكي إن الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد أضرت بمصداقية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بين حلفائه.

NEW: The rapid collapse of the Assad regime in Syria – a regime that the Kremlin helped prop up since 2015 – is a strategic political defeat for Moscow and has thrown the Kremlin into a crisis as it seeks to retain its strategic military basing in Syria.

Russian Offensive… pic.twitter.com/od9ipuFobs

— Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) December 8, 2024