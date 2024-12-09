بعد سقوط نظام الأسد.. فرحة بين عائلات معتقلين فلسطينيين خرجوا من السجون السورية (فيديو)

على الجانب الآخر من سيطرة المعارضة السورية المسلحة على سجون النظام في عملية “ردع العدوان”، يجلس بعض الفلسطينيين مترقبين خبر تحرير المساجين الذين اعتقلوا تعسفيا إثر ذهابهم لسوريا.

وفي مدينة جنين، التقت الجزيرة مباشر بأشقاء راكان أبو يوسف وبشار يحيى المعتقلين المحررين مؤخرا من سجون النظام السوري.

وتحدث رشيد أبو يوسف عن تفاصيل اعتقال شقيقه راكان بعدما بحثوا عنه لأشهر طويلة: “كان طالع سياحة وسفر على سوريا قبل سنة ونص، وأول ما وصل دمشق تعدى عليه نظام الأسد، وأخويا كان بيشتغل في إسرائيل وكان معاه هويتين ولما شافوا مكتوب عليها بالعبراني وجهوا له تهمة التعامل مع الموساد، ووضعوه تحت التعذيب لمدة شهرين”.

وأضاف أبو يوسف، الذي لم يعرف إذا كان شقيقه معتقل في “فرع فلسطين” أو “عدرا”، وقال عن تعاملهم مع الأحداث الحالية في سوريا: “إحنا كنا متابعين أول بأول، والحمد لله إجانا خبر تحرير السجون الفجر، أنا بكل فيديو كنت أركز إذا أخويا موجود معهم أو لا، وحرروا الثوار السجن ومن ضمنهم كان أخويا واتصل علينا فور خروجه”.

واختتم رشيد بكل أسى، بأن والدته المتوفية قبل ثلاثة أشهر والتي كانت تفضل راكان من بيد أولادها الثلاثة، لم يتسنى لها رؤية ابنها بعد خروجه من سجون النظام السوري بعدما اعتقل لعام ونصف.

في المقابل، عبر فايد يحيى، شقيق بشار، الذي خرج مؤخرا بعد اعتقال دام 40 عامًا في سجون النظام، عن شعوره بعد معرفته بتحرير شقيقه: “المشاعر لا توصف، أهل البلد وإحنا والكل بيستنى هذي اللحظة”.

وتابع فايد، أن والديه ذهبوا عدة مرات لسوريا لمحاولة معرفة مكان ابنهما بشار، مضيفا بنبرة حزينة: “أبويا توفى وما شافه، وأمي شافته بالسجون فقط والتقت فيه بعد عشرين سنة ولا سلم عليها لأنه بداخل سياج وما خلوها تسلم عليه وتحتضنه”.

فيما قال أحمد يحيى، شقيق بشار، عن فرحتهم بعد ما اتصل أخيهم على أحد الأشخاص وأخبرهم بأنه حر: “الواحد صار له 40 سنة بيستنى هذي اللحظة اللي يسمع خبر الإفراج عنه.. حجم اشتياقنا له لا يوصف، نناشد كل واحد عنده بذرة خير إنه يوصلنا له ويوصلوه على الأردن، أقل ما فيها يطلع من سوريا”.