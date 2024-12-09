بينهم ضابطان.. مقتل 4 عسكريين إسرائيليين في جنوب لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مقتل 4 عسكريين بينهم ضابطان بمعركة جنوب لبنان؛ مما يرفع إجمالي العدد المعلن لقتلاه منذ بداية الحرب إلى 813.

وقال جيش الاحتلال في بيان، إن 4 عسكريين في كتيبة حيرام 9263، اللواء 226، قتلوا في معركة بجنوب لبنان.

وأضح أن القتلى هم: الرائد (احتياط) يفغيني زينرشاين (43 عاما) وهو قائد سرية، والنقيب (احتياط) ساجي يعقوب روبنشتين (31 عاما) وهو قائد فصيلة، والرائد (احتياط) بنيامين ديستاو نيجوسي (28 عاما)، والجندي إيرز بن إفرايم (25 عاما).

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إنه وفقا لتحقيق أوّلي للجيش، خرج جنود من اللواء 226 للبحث عن أسلحة لحزب الله وبنيته التحتية بالقرب من الحدود في القطاع الغربي.

وأضافت الهيئة: عندما دخلوا مجمّعا تحت الأرض، حيث كانت هناك أسلحة وأنفاق أخرى، وقع انفجار وانهار المجمع.

وأشارت إلى “احتمال أن يكون هذا حادثا عمليّاتيا، أي أن سلاح الجيش الإسرائيلي هو الذي فجر، وإن فرص حدوث ذلك عالية، لكن التحقيق لا يزال جاريا”.

وتابعت الهيئة: عملت قوات البحث والإنقاذ التابعة لقيادة الجبهة الداخلية ساعات طويلة لإنقاذ الجنود الذين ظلوا محاصرين تحت الأرض مدة طويلة.

وطبقا لبيانات جيش الاحتلال الإسرائيلي، يرتفع بذلك عدد الجنود القتلى منذ بداية الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 813، بينهم 381 بالمعارك البرية في قطاع غزة التي بدأت في 27 أكتوبر 2023.

ووفقا للبيانات أصيب 5455 جنديا منذ بداية الحرب بينهم 2470 في المعارك البرية في قطاع غزة.

وتشمل البيانات الجنود الذين قتلوا أو أصيبوا في قطاع غزة والضفة الغربية وإسرائيل ولبنان، ولا تشمل أفراد الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك).