تفاصيل مقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة 18 في معركة مع المقاومة بجباليا

قُتل 3 جنود إسرائيليين وأصيب 18 آخرون من بينهم اثنان بجروح خطرة خلال معركة مع فصائل المقاومة الفلسطينية في جباليا شمالي قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان إن “الحادث الذي وقع في جباليا نجم عن إطلاق مسلحين فلسطينيين صاروخًا مضادًّا للدروع تجاه الجنود”.

وأوضح البيان أن “3 جنود من كتيبة شاكيد التابعة للواء غفعاتي قُتلوا في المعركة”.

وأضاف “في المعركة نفسها، أصيب جندي من وحدة روخيف هشمايم (راكب السماء) في سلاح المدفعية، وجندي احتياط من كتيبة شاكيد لواء غفعاتي بجروح خطرة.

وكشفت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) ملابسات مقتل وإصابة الجنود، قائلة “مجموعة من المسلحين نصبت كمينًا للمقاتلين الذين كانوا ينتظرون وصول شاحنة لإخراجهم من القطاع”.

وأشارت إلى أن الحادثة وقعت في ساعة مبكرة صباح الاثنين، حيث كان الجنود في نقطة تجمُّع تابعة للّواء بمنطقة جباليا، وكانوا في طريقهم لركوب شاحنة مخصصة لنقلهم خارج القطاع بهدف التجديد والراحة ولقاء عائلاتهم.

وأفادت هيئة البث “أثناء صعود الجنود إلى الشاحنة، تعرضوا لهجوم من خلية مسلحة كانت متمركزة قرب نقطة التجمع”.

وأضافت “استخدمت الخلية المسلحة قذائف مضادة للدروع وأسلحة خفيفة، مما أسفر عن مقتل 3 جنود وإصابة 18 آخرين. وتضمنت الإصابات حالتين خطرتين، و4 حالات متوسطة، و12 حالة طفيفة”.

وأوضحت هيئة البث أن الجيش الإسرائيلي بدأ بملاحقة الخلية المسلحة التي نفذت الهجوم.

وتابعت “يُعتقد أن الجيش تمكن من استهدافهم، ويجري التحقيق للتأكد من القضاء على أفراد الخلية بالكامل”.

بدورها، قالت صحيفة هآرتس إن “حادث جباليا ناجم عن إطلاق مسلحين فلسطينيين صاروخًا مضادًّا للدروع تجاه الجنود”.

وحسب بيانات جيش الاحتلال، قُتل 816 ضابطًا وجنديًّا منذ بداية الحرب، من بينهم 384 منذ الاجتياح البري لقطاع غزة في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ومنذ بداية الاجتياح الحالي لشمالي القطاع الذي بدأ في 5 أكتوبر 2024، قُتل 33 ضابطًا وجنديًّا إسرائيليًّا، وفق البيانات ذاتها.

وبلغ عدد المصابين في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب 5470 ضابطًا وجنديًّا، من بينهم 2485 منذ بدء الاجتياح البري للقطاع، حسب بيانات الجيش.