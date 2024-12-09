توماس فريدمان: 5 ملاحظات سريعة على تغيير النظام في سوريا

نشر الكاتب الأمريكي توماس فريدمان، المتخصص في شؤون الشرق الأوسط، مقالة رأي بصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، حول أهم ملاحظاته على تغيير النظام في سوريا، بعد إعلان سقوط نظام بشار الأسد.

(1) أطرف تصريح لزعيم عالمي

هكذا وصف فريدمان تصريحات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب عن الوضع في سوريا، التي قال فيها “سوريا في فوضى، لكنها ليست صديقتنا، ويجب ألا يكون للولايات المتحدة أي علاقة بها. هذه ليست معركتنا. دعها تقوم بدورها. لا تتدخل!”.

وقال فريدمان سوريا هي حجر الزاوية في الشرق الأوسط بأكمله. لقد انهارت للتو مثل جسر منفجر؛ مما أوجد أخطارًا وفرصًا جديدة هائلة سيستغلها الجميع في المنطقة ويتفاعلون معها.

وأضاف أن البقاء بعيدًا عن هذا التحول ليس في مصلحة الولايات المتحدة، لأن لديها مئات من القوات الأمريكية متمركزة في شرق سوريا “نحن بحاجة إلى معرفة مصالحنا واستخدام الأحداث في سوريا لدفعها، لأن الجميع سيفعلون ذلك تمامًا”.

(2) أكبر مصلحة للولايات المتحدة

يرى فريدمان أن هذه الانتفاضة التي شهدتها سوريا ستؤدي على المدى البعيد إلى انتفاضة مؤيدة للديمقراطية في إيران، على حد وصفه. وفي الأمد القريب، ستؤدي إلى صراع على السلطة بين المعتدلين هناك (الرئيس مسعود بزشكيان ونائبه وزير الخارجية السابق جواد ظريف) والمتشددين في الحرس الثوري، وفقا لفريدمان.

وأضاف أن الولايات المتحدة بحاجة إلى تشكيل هذا الصراع، حيث تركت الأحداث في سوريا، علاوة على الهزيمة العسكرية الإيرانية أمام إسرائيل، طهران “عارية”.

وهذا يعني، وفقًا لفريدمان، أن قادة إيران سيضطرون الآن إلى الاختيار بسرعة بين التسرع في الحصول على قنبلة نووية لإنقاذ نظامهم أو التخلص من القنبلة في صفقة مع ترامب، على حد وصفه.

(3) أكبر ما لا نعرفه حتى الآن

تساءل فريدمان “من هم المتمردون الذين سيطروا على سوريا وماذا يريدون حقًّا؟ ديمقراطية تعددية، أم دولة إسلامية؟”.

وأضاف: “يخبرنا التاريخ أن الإسلاميين المتشددين عادة ما ينتصرون في مثل هذه الحركات، ولكنني أراقب وأتمنى أن يكون الأمر مختلفًا”.

(4) أكبر مخاوفي في عنوان واحد

يقول فريدمان إن سوريا ما بعد الأسد في خطر أن تديرها “مليشيات خارجة عن السيطرة”، ففي الشرق الأوسط حيث توجد العديد من البلدان التي “فات الأوان للإمبريالية فيها، لكنها فشلت في الحكم الذاتي”، وفشلت في إدارة التعددية الخاصة بها وصياغة العقود الاجتماعية لإيجاد الاستقرار والنمو.

(5) أفضل حكمة روسية

ختم فريدمان مقاله بالقول إن أفضل حكمة روسية تُلخص التحدي الذي تواجهه القوى الإقليمية والعالمية الآن في إصلاح سوريا هي “تحويل حوض السمك إلى حساء سمك أسهل من تحويل حساء السمك إلى حوض سمك”.