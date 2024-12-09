شاهد: الجولاني يبحث تنسيق انتقال السلطة مع رئيس حكومة النظام السابق.. ماذا قال؟

بحث أحمد الشرع، قائد غرفة عمليات الفصائل السورية المسلحة، المُلقب “الجولاني”، مع رئيس حكومة النظام السوري السابق محمد الجلالي “تنسيق انتقال السلطة”، بعد إسقاط الرئيس المخلوع بشار الأسد وهروبه من دمشق.

وبثت إدارة العمليات العسكرية عبر حسابها على تلغرام مقتطفًا من الاجتماع، ظهر فيه الجولاني الذي يستخدم اسمه الحقيقي أحمد الشرع، متحدثًا بحضور 3 أشخاص بينهم الجلالي، ومحمد البشير رئيس “حكومة الإنقاذ” التي تتولى إدارة مناطق سيطرة الهيئة في إدلب.

وجاء في تعليق نُشر مع المقطع المصور أن هدف الاجتماع “تنسيق انتقال السلطة بما يضمن تقديم الخدمات لأهلنا في سوريا”.

وأظهر المقطع أحمد الشرع وهو يوجه حديثه إلى محمد الجلالي، قائلًا “لدينا بعض الخبرات التي تم اكتسابها من خلال إدارة محافظة إدلب، وحققنا نجاحًا في بعض الملفات، لكننا في حاجة أيضًا إلى الاستعانة بالخبرات الحكومية القديمة”، في إشارة إلى حكومة نظام المخلوع بشار الأسد.

وفي وقت سابق اليوم، أفادت مصادر للجزيرة بأن المهندس محمد البشير، رئيس حكومة الإنقاذ السورية التي كانت تدير إدلب، سيُكلَّف بتشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية.

وفجر الأحد، دخلت فصائل المعارضة السورية العاصمة دمشق، وسيطرت عليها مع انسحاب جيش النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عامًا من حكام نظام حزب البعث الدموي، و53 عامًا من حكم عائلة الأسد.