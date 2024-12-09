غزة.. شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي والاحتلال يوسع رقعة نسف المباني (فيديو)

استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الاثنين، بغارات جوية ومدفعية إسرائيلية في أنحاء مختلفة من قطاع غزة، كما واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسف المباني السكنية وإحراق مراكز الإيواء وخاصة في محافظة الشمال.

وأظهر مقطع مصور شهداء ومصابين جراء استهداف الاحتلال تجمعا لمواطنين بمحيط دوار الحلبي في جباليا البلد بشمال قطاع غزة.

وأضرم جيش الاحتلال الإسرائيلي النيران داخل مدرسة زيد بن حارثة في بيت لاهيا التي كانت تؤوي نازحين، قبل أن يتم اقتحامها وإجبار النازحين على مغادرتها.

وأظهر مقطع فيديو النيران التي أشعلها جنود إسرائيليون داخل الصفوف المدرسية التي اقتُحمت واستُهدفت في وقت سابق.

#فيديو | جنود إسرائيليون من الكتيبة 93 في لواء كفير يشعلون النار داخل مدرسة "زيد بن حارثة" في بيت لاهيا والتي كانت تؤوي نازحين، قبل أن يتم اقتحامها وإجبار النازحين على مغادرتها قسرًا. pic.twitter.com/uBiTbHTNy1 — شبكة فلسطين للحوار (@paldf) December 9, 2024

نسف المباني

وكثف جيش الاحتلال عمليات نسف المباني السكنية في المناطق الشمالية والغربية من محافظة شمال قطاع غزة بالتزامن مع إطلاق نار من آلياته العسكرية، وطالت عمليات النسف مباني سكنية في محيط منطقة الصطفاوي شمال غرب مدينة غزة، وفي جباليا.

وفي مدينة غزة شنت المقاتلات الإسرائيلية غارة بمحيط منطقة الجامعات بحي تل الهوى جنوب غرب المدينة.

ولم تتوقف الغارات الإسرائيلية في المحافظة الوسطى، فقد استهدفت محيط شارع الدعوة شمال شرق مخيم النصيرات، بالتزامن مع قصف مدفعي في محيط مدرسة العز شمالي المخيّم.

وشرعت جرافات عسكرية إسرائيلية في تنفيذ عمليات تجريف وتخريب شمال حي الدعوة شمال النصيرات.

وفي وسط القطاع تقدمت آليات عسكرية إسرائيلية بشكل محدود شرق مخيم المغازي تحت غطاء ناري وقصف مدفعي كثيف، وأطلقت طائرة مروحية إسرائيلية النار شرق مخيم البريج.

وفي مدينة رفح بأقصى جنوب قطاع غزة، استشهد فلسطيني جراء قصف طائرة مسيّرة إسرائيلية تجمعا للمواطنين شرقي المدينة.

وأطلقت الآليات الإسرائيلية النار تجاه خيام النازحين في منطقة المواصي غرب المدينة.

لحظة نسف الاحتلال عدداً من المباني السكنية في مخيم جباليا شمال قطاع غزة. pic.twitter.com/99seAcZUs8 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 28, 2024

أكثر من 150000 شهيد ومصاب

وفي تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ429 على قطاع غزة، قالت وزارة الصحة في القطاع إن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها إلى المستشفيات 44 شهيدا و74 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبحسب التقرير لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 44708 شهداء و106050 مصابا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول عام 2023.