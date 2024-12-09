كشف أسرارا خطيرة.. الجزيرة مباشر تدخل سجن صيدنايا وتلتقي سجينا سابقا (فيديو)

أجرت الجزيرة مباشر جولة مصورة داخل سجن صيدنايا السيّئ السمعة، الذي كان يستخدمه نظام بشار الأسد في تعذيب معارضيه، وكشفت عن بيانات ووثائق من داخل السجن عن الأموات والأحياء، وسرقة أجهزة التسجيل التي تكشف خفايا السجن.

وفي لقاء مع سجين سابق، استعرض غرفة الكاميرات داخل السجن، قائلًا: “هناك أشخاص أخذوا الهاردات، وهو ما تسبب في ضرر شديد، لأن هذه الهاردات هي التي تصور السجن وغرف السجن وأقبيته وممراته”.

وأضاف: “قاموا بقطع الكابلات، وأخذوا البطاريات، وسرقوا المولدات التي تقوم بتشغيل هذه الأجهزة، ونحن نحاول الوصول إلى بعض المعلومات من خلال ما تبقى من هاردات ومستندات”.

وحول وجود أنفاق وممرات سرية داخل السجن، قال “أخفض نقطة في هذا السجن هي المنفردات تحت جناح (أ) وجناح (ب) والفرن تحت الجناح (ج)، وتحتوي على شبكة من المجارير، ولا أعتقد أن تكون هناك أقبية تحت هذه المنفردات”.

وأضاف “عملنا فتلة (جولة) حول السجن وفي ساحة التنفس وفي عدة مناطق في السجن، ما وجدنا أي شيء. كان هناك سجناء خرجوا من أيام، وكانوا يشتغلوا في السخرة، حاولوا يساعدونا في معرفة آخر ما توصل فيه السجن، ما وجدنا أي علامات تدل على أن هناك أقبية معزولة أو صخور مسكرة (تغلق) هذه الأقبية”.