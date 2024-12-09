مستشار الأمن القومي الأمريكي: هذا ما قامت به واشنطن في سوريا

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إن “أي شيء أفضل من نظام ارتكب مجازر وحشية ضد شعبه على مدار خمسين عامًا، وهناك فرصة لبناء شيء أفضل بكثير في المستقبل”.

وأضاف سوليفان في تصريحات لبرنامج (سي بي إس مورنينغ) “هناك مخاطر مرتبطة باحتمال عودة التطرف والإرهاب في سوريا، ونحن نحاول التعامل مع هذه المخاطر على الفور، بما في ذلك الضربات الجوية التي أمر بها الرئيس بايدن ضد ‘داعش’ حتى لا يتمكنوا من الاستفادة من الوضع”.

وبشأن لغة الخطاب الجديدة للمعارضة السورية، قال سوليفان “المجموعات المتمردة، ومنها المصنفة في قوائم الإرهاب، قالت كل الأشياء الصحيحة بالفعل. والسؤال الآن هو: ماذا ستفعل لمحاولة تحقيق سوريا أفضل؟”.

وعن الدور الأمريكي في التحول الذي شهدته سوريا، قال سوليفان “لم نشارك بشكل مباشر في الهجوم الذي أوصل المتمردين إلى السلطة في سوريا، لكننا أضعفنا داعمي الأسد مثل روسيا وإيران”

وأضاف “نحاول التأكد من عدم وقوع الأسلحة الكيميائية السورية في أيدي أي شخص قد يستخدمها ضد المدنيين أو ضد الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة”.

يأتي هذا بينما نشرت وسائل إعلام إسرائيلية أن جيك سوليفان سيصل إلى إسرائيل، الخميس، ويلتقي رئيس الوزراء نتنياهو، لمناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة.